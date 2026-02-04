onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çölün Ortasındaki Kasaba! Dünyanın En Sıra Dışı Yerleşimlerinden Sayılıyor

Çölün Ortasındaki Kasaba! Dünyanın En Sıra Dışı Yerleşimlerinden Sayılıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 14:34

Peru’nun güneyinde, Ica yakınlarında yükselen dev kum tepeleri arasında yer alan Huacachina, fotoğraflarda masal sahnesi gibi duruyor. Ortasında sakin lagün, çevresinde palmiye ağaçları ve eski dönem mimarisi bulunuyor. Çöl sessizliğiyle göl yansımaları yan yana duruyor. Ziyaret edenler zamanın yavaşladığını söylüyor. Gördükten sonra akılda uzun süre kalan nadir duraklardan sayılıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Huacachina, doğal yer altı su kaynaklarının yüzeye ulaşmasıyla oluşan lagün etrafında gelişti.

Huacachina, doğal yer altı su kaynaklarının yüzeye ulaşmasıyla oluşan lagün etrafında gelişti.

Yüksek kum tepeleri rüzgarla sürekli şekil değiştirirken, göl çevresi yeşil dokusunu koruyor. Konum, Pasifik kıyısından uzak olmasına rağmen nemli hava hissi yaratıyor.

1960’lı yıllarda lagün sularına şifa atfedildi. O dönem Peru’nun varlıklı aileleri tatil için kasabaya akın etti. Oteller ve restoranlar İspanyol kolonyal canlandırma tarzında inşa edildi. Günümüzde yapıların çoğu geçmiş ihtişamı hatırlatan detaylar taşıyor.

Efsanelerle çevrili Huacachina hikayesi 👇🏻

Efsanelerle çevrili Huacachina hikayesi 👇🏻

Anlatılara göre İnka prensesi Huacca China, günlerini sessizlik içinde geçirdi. Sesiyle karşısına çıkan herkesi etkilediği söylenir. Günlerden gün, güzelliğine kapılan adam yaklaşınca prenses kaçmaya başladı. Kaçış sırasında elbisesi parçalandı, kumlara dönüştü. Yanında taşıdığı ayna yere düştü, kırıldı, lagün ortaya çıktı. Prenses sulara karıştı, denizkızına dönüştü.

Başka anlatı ise sevdiğini kaybeden prensesin gözyaşlarına odaklanır. Lagün, yasın sembolü olarak anlatılır. Huacachina adı, Keçuva dilinde 'ağlayan kadın' anlamıyla anılır. Kasabanın gizemli havası, efsanelerle daha da derinleşir.

Huacachina, "Amerika’nın Vahası" olarak anılıyor.

Huacachina, "Amerika’nın Vahası" olarak anılıyor.

Lagün çevresindeki yürüyüş alanları, iskeleler ve konaklama yapıları kasabanın karakterini oluşturuyor. Görsel etkisi yüksek manzara, uluslararası listelerde sık sık yer alıyor. 2017 yılında The Telegraph tarafından dünyanın en etkileyici 21 destinasyonu arasında gösteriliyor. Latin Amerika’dan listeye giren tek yer olarak öne çıktı.

Kum tepeleri gün batımında renk değiştiriyor. Akşam saatlerinde lagün ışıklarla çevreleniyor. Çöl sessizliğiyle göl yansıması yan yana duruyor. Huacachina, yıllar geçse de merak uyandırmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın