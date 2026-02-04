Çölün Ortasındaki Kasaba! Dünyanın En Sıra Dışı Yerleşimlerinden Sayılıyor
Peru’nun güneyinde, Ica yakınlarında yükselen dev kum tepeleri arasında yer alan Huacachina, fotoğraflarda masal sahnesi gibi duruyor. Ortasında sakin lagün, çevresinde palmiye ağaçları ve eski dönem mimarisi bulunuyor. Çöl sessizliğiyle göl yansımaları yan yana duruyor. Ziyaret edenler zamanın yavaşladığını söylüyor. Gördükten sonra akılda uzun süre kalan nadir duraklardan sayılıyor.
Huacachina, doğal yer altı su kaynaklarının yüzeye ulaşmasıyla oluşan lagün etrafında gelişti.
Efsanelerle çevrili Huacachina hikayesi 👇🏻
Huacachina, "Amerika’nın Vahası" olarak anılıyor.
