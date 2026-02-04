Çölün Ortasındaki Kasaba! Dünyanın En Sıra Dışı Yerleşimlerinden Sayılıyor

Yüksek kum tepeleri rüzgarla sürekli şekil değiştirirken, göl çevresi yeşil dokusunu koruyor. Konum, Pasifik kıyısından uzak olmasına rağmen nemli hava hissi yaratıyor.

1960’lı yıllarda lagün sularına şifa atfedildi. O dönem Peru’nun varlıklı aileleri tatil için kasabaya akın etti. Oteller ve restoranlar İspanyol kolonyal canlandırma tarzında inşa edildi. Günümüzde yapıların çoğu geçmiş ihtişamı hatırlatan detaylar taşıyor.