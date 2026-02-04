Kediler Neden Her Şeyi Tokatlar veya Devirir?

Bazı kediler, eşyaların düşmesiyle gelen ani ilgiyi kısa sürede fark ediyor. Sahiplerin hızla dönüp bakması, seslenmesi ya da koşarak gelmesi davranışı pekiştiriyor. Özellikle sosyal yapıya sahip kediler, ilgi çekmenin en hızlı yolunu keşfediyor.

Patiyle temas edilen anlar oyun çağrısı anlamı da taşıyabiliyor. Diğer kedilere ya da insanlara yönelen hafif darbeler, sınır test etme ve iletişim kurma biçimi olarak görülüyor. Tıslama ya da tırnak kullanımı yoksa davranış agresif kabul edilmiyor.