Kediler Neden Her Şeyi Tokatlar veya Devirir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 10:30

Masadan düşen kalemler, sehpadan yuvarlanan bardak altlıkları, aniden gelen pati darbeleri… Kedi sahipleri için oldukça tanıdık sahneler. Çoğu zaman 'neden yapıyor' sorusu havada kalıyor. Sevimli ama kararlı patilerin ardında tahmin edilenden daha derin nedenler yer alıyor. İşin özü yaramazlıkla sınırlı kalmıyor. Gelin, patiyle temas eden davranışlara yakından bakalım...

Kaynak

Kediler patileriyle dünyayı tanımaya çalışıyor.

Kedi patileri, yoğun sinir uçları sayesinde çevreden gelen uyarıları hızla algılıyor. Sertlik, hareket, titreşim ya da ani tepki potansiyeli patiler aracılığıyla test ediliyor. Yavaşça dokunmak yerine hızlı vurmak, olası tehlikelerden kaçınma refleksi olarak öne çıkıyor. Karşılık verme ihtimali bulunan nesneler önce patiyle yoklanıyor.

Uzun süre temas kurmak riskli görüldüğü için kısa ve ani hareketler tercih ediliyor. Masadaki eşya sabit mi, hareket ediyor mu, düşerken ses çıkarıyor mu gibi detaylar saniyeler içinde değerlendiriliyor. Pat pat vuruşlar sayesinde çevre hakkında bilgi toplanıyor.

Av içgüdüsü pati hareketlerini tetikliyor.

Kediler için hareket eden her detay potansiyel av anlamı taşıyor. Kağıt parçası, süs eşyası ya da kalem, gözünde fareyle aynı kategoride yer alabiliyor. Hafif dokunuş ardından gelen ani hareket, kovalamaca dürtüsünü harekete geçiriyor.

Bu nedenle nesnelerle oynama davranışı doğal kabul ediliyor. Avın kaçıp kaçmayacağı, ses çıkarıp çıkarmadığı ya da yön değiştirip değiştirmediği pati darbeleriyle ölçülüyor. Davranış tamamen içgüdü temelli ilerliyor, öğrenilmiş yaramazlık algısıyla örtüşmüyor.

Pati atmak aynı zamanda dikkat çekme yöntemi olarak öne çıkıyor.

Bazı kediler, eşyaların düşmesiyle gelen ani ilgiyi kısa sürede fark ediyor. Sahiplerin hızla dönüp bakması, seslenmesi ya da koşarak gelmesi davranışı pekiştiriyor. Özellikle sosyal yapıya sahip kediler, ilgi çekmenin en hızlı yolunu keşfediyor.

Patiyle temas edilen anlar oyun çağrısı anlamı da taşıyabiliyor. Diğer kedilere ya da insanlara yönelen hafif darbeler, sınır test etme ve iletişim kurma biçimi olarak görülüyor. Tıslama ya da tırnak kullanımı yoksa davranış agresif kabul edilmiyor.

