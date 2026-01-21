Kedisi Olanların Evine Sokmaması Gereken 8 Zehirli Çiçek!

Zambak türleri, kediler açısından en yüksek risk grubunda yer alıyor. Yaprak, sap, çiçek ya da polen fark etmeksizin temas eden her parça ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Polenlerin tüylerden yalanması dahi böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilen tablolar yaratabiliyor.

Kusma, halsizlik ve iştahsızlık ilk belirtiler arasında görülüyor. Etki süreci oldukça hızlı ilerlediği için acil veteriner müdahalesi hayati önem taşıyor. Gün zambağı, kaplan zambağı ve Asya zambağı gibi türler kedili evlerde kesinlikle tercih edilmemeli.

Aloe vera, insan cildi için faydalı olsa da kediler için riskli

Aloe vera, cilt bakım rutinlerinde sık kullanılan popüler ev bitkileri arasında yer alıyor. Fakat yaprak içindeki jelimsi yapı, kediler açısından toksik etki gösteriyor. Sindirim sistemi hassasiyeti yaşayan kedilerde kusma ve ishal görülme ihtimali yükseliyor.

Bazı vakalarda idrar renginde değişim, halsizlik ve titreme gibi belirtiler de gözlemlenebiliyor. Sukulent ailesinden gelen görünüm, masum izlenim yaratsa da kedili yaşam alanlarında aloe vera tercih edilmemesi öneriliyor.