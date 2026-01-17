Kediler Sahipleriyle Neden Aynı Yatakta Uyur?

Kediler doğaları gereği çevreyi koku üzerinden tanır. Sahiplerinin kokusu, kediler açısından tanıdıklık ve aidiyet anlamı taşır. Yatak, gün içinde en yoğun insan kokusu barındıran alanlardan sayıldığı için kediler tarafından güvenli bölge olarak algılanır. Tehlike ihtimalinin düşük olduğu, yabancı kokuların sınırlı kaldığı alanlar kedilerin uyku tercihinde öne çıkar.

Aynı zamanda yüksekte yer alan yataklar, kedilere çevreyi izleme avantajı sunar. Yerden yüksek konum, olası tehditlere karşı kontrol hissi yaratır. Yatak altındaki boşluk ise kaçış alanı olarak değerlendirilir. Tüm detaylar birleştiğinde, yatak kediler için konforlu ve stratejik alan haline gelir.