Kediler Sahipleriyle Neden Aynı Yatakta Uyur?
Kediler günün büyük kısmını uyuyarak geçirir. Uyku alanı seçimi ise sandığımızdan çok daha bilinçlidir. Bazı kediler koltuk köşesini tercih ederken bazıları sahibinin yanından ayrılmaz. Özellikle gece saatlerinde yatağa gelen kediler, sahiplerinin kafasını karıştırır. Sevgi mi alışkanlık mı yoksa başka nedenler mi devrede? Bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yatak, kediler için en güvenli ve tanıdık alanlardan sayılır
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahiplerle uyumak, bağ kurma ve güven göstergesi sayılır
Sıcaklık ve konfor, uyku tercihini doğrudan etkiler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın