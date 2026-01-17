onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kediler Sahipleriyle Neden Aynı Yatakta Uyur?

Kediler Sahipleriyle Neden Aynı Yatakta Uyur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.01.2026 - 13:48

Kediler günün büyük kısmını uyuyarak geçirir. Uyku alanı seçimi ise sandığımızdan çok daha bilinçlidir. Bazı kediler koltuk köşesini tercih ederken bazıları sahibinin yanından ayrılmaz. Özellikle gece saatlerinde yatağa gelen kediler, sahiplerinin kafasını karıştırır. Sevgi mi alışkanlık mı yoksa başka nedenler mi devrede? Bakalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yatak, kediler için en güvenli ve tanıdık alanlardan sayılır

Yatak, kediler için en güvenli ve tanıdık alanlardan sayılır

Kediler doğaları gereği çevreyi koku üzerinden tanır. Sahiplerinin kokusu, kediler açısından tanıdıklık ve aidiyet anlamı taşır. Yatak, gün içinde en yoğun insan kokusu barındıran alanlardan sayıldığı için kediler tarafından güvenli bölge olarak algılanır. Tehlike ihtimalinin düşük olduğu, yabancı kokuların sınırlı kaldığı alanlar kedilerin uyku tercihinde öne çıkar.

Aynı zamanda yüksekte yer alan yataklar, kedilere çevreyi izleme avantajı sunar. Yerden yüksek konum, olası tehditlere karşı kontrol hissi yaratır. Yatak altındaki boşluk ise kaçış alanı olarak değerlendirilir. Tüm detaylar birleştiğinde, yatak kediler için konforlu ve stratejik alan haline gelir.

Sahiplerle uyumak, bağ kurma ve güven göstergesi sayılır

Sahiplerle uyumak, bağ kurma ve güven göstergesi sayılır

Kediler bağımsız karakterleriyle bilinse de güçlü duygusal bağlar kurabilir. Uyku anı, savunmasız olunan zaman dilimi olarak kabul edilir. Kedinin sahibine yakın uyuması, karşılıklı güven hissini yansıtır. Sosyal bağ kurmuş kediler, uyku sırasında temas halinde kalmayı tercih eder.

Anne-kedi ilişkisi de davranış üzerinde etkilidir. Yavruyken annesiyle temas halinde uyuyan kediler, yetişkinlik döneminde benzer yakınlığı sahibinde arayabilir. Sahip, kedinin gözünde sakinlik ve koruma hissiyle özdeşleşir. Uyku sırasında temas kurma isteği, bağın güçlendiğini gösteren önemli işaretler arasında yer alır.

Sıcaklık ve konfor, uyku tercihini doğrudan etkiler

Sıcaklık ve konfor, uyku tercihini doğrudan etkiler

Kediler sıcak alanlara karşı doğal çekim hisseder. Güneş alan pencere önleri, kalorifer kenarları ve insan bedeni, ideal uyku noktaları arasında yer alır. İnsan vücudunun yaydığı ısı, kediler için cazip ortam yaratır. Özellikle gece saatlerinde ortam sıcaklığı düştüğünde sahip yanına sokulma davranışı artar.

Yatak yüzeyi ise yumuşak dokusuyla ek konfor sağlar. Battaniyeler, yastıklar ve çarşaflar kedilerin rahat pozisyon almasına yardımcı olur. Gün içinde farklı alanlarda uyuyan kediler, gece saatlerinde daha sıcak ve sabit alanlara yönelir. Sahip yanında uyuma davranışı, konfor arayışıyla da doğrudan ilişkilidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın