13. Kez Bıçak Altına Yatan Murat Dalkılıç Son Halini Paylaştı!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalkılıç, kendisine gönderilen geçmiş olsun mesajları için teşekkür ederek ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz” sözleriyle hem sağlık durumunun iyi olduğunu hem de iyileşme sürecinin başladığını belirtti.

Dalkılıç, kısa süreli gözaltı süreci hakkında da konuştu. Yapılan test sonucunun negatif çıktığını ve bu bilginin bazı basın organlarında yer aldığını belirten şarkıcı, sürecin ardından doğrudan operasyona alındığını söyledi.

Daha önce de defalarca burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç’ın son haline sosyal medyada hayranlarından destek mesajları yağdırdı.