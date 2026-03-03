onedio
13. Kez Bıçak Altına Yatan Murat Dalkılıç Son Halini Paylaştı!

13. Kez Bıçak Altına Yatan Murat Dalkılıç Son Halini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.03.2026 - 12:55

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Uzun süredir burun sağlığıyla ilgili problemler yaşayan ünlü şarkıcı, tam 13. kez operasyon geçirdiğini açıkladı. Sevenlerini endişelendiren haberin ardından Dalkılıç’tan beklenen açıklama gecikmedi.

Türk pop müziğinin romantik şarkılarıyla hafızalara kazınan isimlerinden Murat Dalkılıç, son yıllarda sahne performanslarından çok sağlık süreciyle gündeme geliyor.

Türk pop müziğinin romantik şarkılarıyla hafızalara kazınan isimlerinden Murat Dalkılıç, son yıllarda sahne performanslarından çok sağlık süreciyle gündeme geliyor.

Uzun süredir burun bölgesinde yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle defalarca ameliyat olan ünlü şarkıcı, bugüne kadar tam 12 kez operasyon geçirmişti. Ne yazık ki yaşadığı rahatsızlık kalıcı olarak çözülemedi ve Dalkılıç bir kez daha bıçak altına yatmak zorunda kaldı.

Tam 13. kez ameliyat masasına yatan sanatçının son durumu ve yaptığı açıklama dikkat çekti.

Tam 13. kez ameliyat masasına yatan sanatçının son durumu ve yaptığı açıklama dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalkılıç, kendisine gönderilen geçmiş olsun mesajları için teşekkür ederek ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz” sözleriyle hem sağlık durumunun iyi olduğunu hem de iyileşme sürecinin başladığını belirtti.

Dalkılıç, kısa süreli gözaltı süreci hakkında da konuştu. Yapılan test sonucunun negatif çıktığını ve bu bilginin bazı basın organlarında yer aldığını belirten şarkıcı, sürecin ardından doğrudan operasyona alındığını söyledi.

Daha önce de defalarca burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç’ın son haline sosyal medyada hayranlarından destek mesajları yağdırdı.

