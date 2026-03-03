13. Kez Bıçak Altına Yatan Murat Dalkılıç Son Halini Paylaştı!
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Uzun süredir burun sağlığıyla ilgili problemler yaşayan ünlü şarkıcı, tam 13. kez operasyon geçirdiğini açıkladı. Sevenlerini endişelendiren haberin ardından Dalkılıç’tan beklenen açıklama gecikmedi.
Türk pop müziğinin romantik şarkılarıyla hafızalara kazınan isimlerinden Murat Dalkılıç, son yıllarda sahne performanslarından çok sağlık süreciyle gündeme geliyor.
Tam 13. kez ameliyat masasına yatan sanatçının son durumu ve yaptığı açıklama dikkat çekti.
