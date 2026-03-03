Veriler Avuç İçi Kadar Cam Parçasının İçinde 10 Bin Yıl Saklanabilecek

Silica sistemi, ultra kısa lazer darbeleri kullanıyor. Femtosaniye olarak adlandırılan ışık atımları saniyenin katrilyonda biri kadar sürüyor. Kıyas yapmak gerekirse on femtosaniye ile bir dakika arasındaki fark, bir dakika ile evrenin yaşı arasındaki farkla eş değer.

Normal şartlarda camdan etkileşmeden geçen dalga boyları, aşırı kısa ve yoğun atım hâlinde odaklandığında camın moleküler yapısını odak noktasında değiştiriyor. Böylece camın içinde mikroskobik ölçekte üç boyutlu noktalar oluşturuluyor. Literatürde 'voxel' olarak anılan hacimsel pikseller, hassas koordinatlarda konumlandırılıyor ve veri blokları haline getiriliyor.

Microsoft Research ekibinin Nature dergisinde yayımlanan çalışmasına göre sistem yalnızca yazma işlemiyle sınırlı kalmıyor. Kodlama, yazma, okuma, çözümleme ve hata düzeltme süreçleri tek platformda birleştirilmiş durumda. Yani laboratuvar deneyi olmaktan çıkıp gerçek arşiv teknolojisine dönüşmüş halde.