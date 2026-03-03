Veriler Avuç İçi Kadar Cam Parçasının İçinde 10 Bin Yıl Saklanabilecek
Veri depolama dünyası her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Sabit diskler, manyetik bantlar ve bulut sistemleri arşiv yükünü taşımakta zorlanıyor. ABD’de Microsoft Research ekibi ise sıradan camı kalıcı hafızaya dönüştürmeyi başardı. Silica adı verilen sistem, avuç içi büyüklüğünde ince cam kareye 2 milyon kitaplık veri sığdırabiliyor. Üstelik yapılan testlere göre yazılan bilgiler 10 bin yıldan uzun süre okunabilir kalabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Femtosaniyelik lazer atışlarıyla camın içine veri işleniyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cam hafıza fikri yeni değil ama Silica sistemi ilk bütüncül örnek
10 bin yıl dayanıklılık iddiası arşiv dünyasını değiştirebilir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın