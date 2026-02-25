Dünyanın En İnce Android Tableti Tanıtıldı: Honor MagicPad 4 Devrim Yarattı!

Akıllı cihaz pazarındaki incelik ve tasarım rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Teknoloji devi Apple, son lansmanında en ince iPhone ürününü tanıtmıştı. Bu kez Android cephesinden cevap ise Honor markasından geldi.

Honor, yakında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğindeki tam kapsamlı tanıtım öncesinde yeni tableti MagicPad 4'ü tanıttı. Tanıtımda yer alan detaylara göre, MagicPad 4, sadece 4.8 mm kalınlığa sahip. Bu değerin ise bir önceki nesil olan MagicPad 3'ten tam 1 milimetre daha ince olduğunu belirtelim.

Honor bu geliştirmeyle, Apple'ın 5.1 mm kalınlığındaki iPad Pro modelini ve Samsung'un Galaxy Tab S11 modelini 0.3 milimetre ile geride bırakıyor.