onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Dünyanın En İnce Android Tableti Tanıtıldı: Honor MagicPad 4 Devrim Yarattı!

Dünyanın En İnce Android Tableti Tanıtıldı: Honor MagicPad 4 Devrim Yarattı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 20:20

Teknoloji devleri arasında gösterilen Honor, yeni bir ilke imza attı. Honor, Mobil Dünya Kongresi (MWC) öncesinde dünyanın en ince Android tableti olduğunu iddia ettiği yeni tablet modelini tanıttı. MagicPad 4, yalnızca 4,8 mm kalınlığında!

İşte dünyanın en ince Android tableti Honor MagicPad 4 özellikleri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en ince Android tableti tanıtıldı.

Dünyanın en ince Android tableti tanıtıldı.

Akıllı cihaz pazarındaki incelik ve tasarım rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Teknoloji devi Apple, son lansmanında en ince iPhone ürününü tanıtmıştı. Bu kez Android cephesinden cevap ise Honor markasından geldi. 

Honor, yakında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğindeki tam kapsamlı tanıtım öncesinde yeni tableti MagicPad 4'ü tanıttı. Tanıtımda yer alan detaylara göre, MagicPad 4, sadece 4.8 mm kalınlığa sahip. Bu değerin ise bir önceki nesil olan MagicPad 3'ten tam 1 milimetre daha ince olduğunu belirtelim.

Honor bu geliştirmeyle, Apple'ın 5.1 mm kalınlığındaki iPad Pro modelini ve Samsung'un Galaxy Tab S11 modelini 0.3 milimetre ile geride bırakıyor.

İşte Honor MagicPad 4 Özellikleri

İşte Honor MagicPad 4 Özellikleri

4.8 mm kalınlığındaki MagicPad 4'ün ağırlığı ise 450 gram seviyesinde. Tabletin ön tarafında 12.3 inç büyüklüğünde ve 165 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran yer alıyor. Ön kameranın ise 9 MP çözünürlüğünde olduğu belirtiliyor. Cihazın arka yüzeyinde ise 13 MP çözünürlüğünde tek kamera yer alıyor. 

Donanım özellikleri tarafında ise cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Cihaz, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla donatılmış. MagicPad 4 aynı zamanda 10.100 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Sekiz hoparlör ise kullanıcıya uzamsal ses imkanı sunuyor.

MagicPad 4'ün fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz duyurulmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın