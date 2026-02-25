Dünyanın En İnce Android Tableti Tanıtıldı: Honor MagicPad 4 Devrim Yarattı!
Teknoloji devleri arasında gösterilen Honor, yeni bir ilke imza attı. Honor, Mobil Dünya Kongresi (MWC) öncesinde dünyanın en ince Android tableti olduğunu iddia ettiği yeni tablet modelini tanıttı. MagicPad 4, yalnızca 4,8 mm kalınlığında!
İşte dünyanın en ince Android tableti Honor MagicPad 4 özellikleri.
Dünyanın en ince Android tableti tanıtıldı.
İşte Honor MagicPad 4 Özellikleri
