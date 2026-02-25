Telefonu Şarj Ederken Önce Prize Takın! Yanlış Sıra Cihaza Zarar Verebilir

Çoğu kullanıcı şarj kablosunu önce telefona takıp ardından adaptörü prize yerleştiriyor. Pratik görünen alışkanlık, prize takma anında oluşan kısa süreli voltaj dalgalanmalarının doğrudan cihaza ulaşmasına neden olabiliyor.

Uzman açıklamalarına göre bu dalgalanmalar milisaniyeler sürse bile uzun vadede pil sağlığını etkileyebiliyor. Veri kaybı, performans düşüşü, ekran titremesi ya da donanım bileşenlerinde yıpranma gibi sorunlar nadir de olsa görülebiliyor.