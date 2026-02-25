onedio
Telefonu Şarj Ederken Önce Prize Takın! Yanlış Sıra Cihaza Zarar Verebilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 14:06

Telefonu şarja takmak günlük hayatın en rutin hareketlerinden biri. Ancak çoğu kişi kabloyu hangi sırayla taktığını hiç düşünmüyor. Küçük görünen detaylar zamanla pil performansını etkileyebiliyor. Uzmanlara göre yanlış bağlantı sırası voltaj dalgalanmalarına yol açabiliyor.

Önce telefonu takmak masum görünse de risk yaratabiliyor.

Çoğu kullanıcı şarj kablosunu önce telefona takıp ardından adaptörü prize yerleştiriyor. Pratik görünen alışkanlık, prize takma anında oluşan kısa süreli voltaj dalgalanmalarının doğrudan cihaza ulaşmasına neden olabiliyor.

Uzman açıklamalarına göre bu dalgalanmalar milisaniyeler sürse bile uzun vadede pil sağlığını etkileyebiliyor. Veri kaybı, performans düşüşü, ekran titremesi ya da donanım bileşenlerinde yıpranma gibi sorunlar nadir de olsa görülebiliyor.

Doğru şarj sırası sandığınızdan daha basit.

Güvenli yöntem önce adaptörü prize yerleştirmek, ardından kabloyu telefona takmak şeklinde ilerliyor. Böylece priz bağlantısı sırasında oluşabilecek gerilim sıçramaları cihaz yerine adaptör tarafından dengeleniyor.

Aynı mantık kablosuz şarj istasyonları için de geçerli. Şarj ünitesinin enerji bağlantısı hazır hale geldikten sonra telefonun yerleştirilmesi öneriliyor. Bu yöntem pil ömrünü korumaya yardımcı olurken donanım bileşenlerinin daha stabil çalışmasını sağlıyor.

Şarjdan çıkarırken yapılan sıra hatası da önem taşıyor.

Şarj işlemi tamamlandığında kabloyu önce telefondan çıkarmak, ardından adaptörü prizden çekmek gerekiyor. Ters sırayla yapılan işlem anlık ters akım oluşmasına yol açabiliyor.

Risk her zaman gözle görülür sonuçlar doğurmasa da sürekli tekrarlandığında pil ömründe kısalma ve donanım yıpranması ihtimali artıyor. Eğer prize taktıktan sonra hafif bir uğultu sesi duyuluyorsa, bu gerilim hareketinin göstergesi olabilir.

