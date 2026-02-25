onedio
Trafiğe Veda Ettirecek Uçan Arabalar Geliyor: Taksiden 5 Kat Daha Hızlı!

Gökçe Cici
25.02.2026 - 16:27

Trafikte geçirilen saatler, kalabalık toplu taşıma ve bitmeyen şehir yoğunluğu artık sıradan bir gerçeklik haline geldi. Teknoloji şirketleri ise çözümü gökyüzünde arıyor. Japon girişimi SkyDrive’ın Tokyo Körfezi üzerinde gerçekleştirdiği uçuş gösterimi, ulaşım anlayışının değişebileceğini düşündürüyor. Elektrikli uçan araç konsepti, hem hız hem alan avantajı sunmayı hedefliyor.

Tokyo’da yapılan testler yeni dönemin habercisi olabilir

Japon teknoloji girişimi SkyDrive, Tokyo Körfezi üzerinde gerçekleştirdiği halka açık gösterim uçuşuyla dikkatleri üzerine çekti. Batarya destekli SD-05 modeli, uzaktan kumandalı ve insansız şekilde yaklaşık üç buçuk dakika havada kaldı ve yaklaşık 150 metre mesafe kat etti. Gösterim, Mitsubishi Estate ve Kanematsu iş birliğiyle yürütüldü.

12 rotorlu kompakt hava aracı, üç yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. 15 ila 40 kilometre menzil hedefiyle geliştirilen model, hafif yapısı sayesinde helikopterlere kıyasla çok daha dar alanlara iniş yapabilecek. Şirket ayrıca gelecekte uçuşların yönetileceği, yolcuların check-in ve güvenlik işlemlerini tamamlayacağı bir terminal konseptini de tanıttı. Yüz tanıma destekli otomatik giriş sistemi, operasyonların hızlı ve temassız yürütülmesini amaçlıyor.

Ocak ayında yapılması planlanan önceki gösterim uçuşu rüzgar koşulları nedeniyle iptal edilmişti. Son gösterim, güvenlik standartlarının karşılandığını ve projenin planlandığı şekilde ilerlediğini ortaya koydu.

Uçan araba konsepti, şehirlerde artan trafik yoğunluğu ve toplu taşıma kalabalığını azaltma amacıyla geliştiriliyor

SkyDrive CEO’su Tomohiro Fukuzawa, hava aracının seyahat hızının taksilere göre dört ila beş kat daha hızlı olabileceğini belirtiyor. Böyle bir hız avantajı, kısa mesafeli şehir içi yolculuklarda ciddi zaman tasarrufu anlamına geliyor.

Fiyatlandırma konusunda ise hedef, gelecekte taksi ücretinin yaklaşık iki katına denk gelen seviyeler. 2030 sonrasında maliyetlerin daha da düşebileceği öngörülüyor. Teknoloji yaygınlaştıkça, geniş kitlelerin erişebileceği bir ulaşım seçeneği haline gelmesi bekleniyor.

Benzer çalışmalar dünya genelinde hız kazanmış durumda. Çin merkezli XPeng Aeroht, elektrikli uçan aracı X2 modelini Dubai’de test etmişti. Farklı şirketlerin yarış halinde olması, şehir içi hava taşımacılığının yakın gelecekte günlük yaşamın parçası haline gelebileceğini gösteriyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
