Trafiğe Veda Ettirecek Uçan Arabalar Geliyor: Taksiden 5 Kat Daha Hızlı!
Trafikte geçirilen saatler, kalabalık toplu taşıma ve bitmeyen şehir yoğunluğu artık sıradan bir gerçeklik haline geldi. Teknoloji şirketleri ise çözümü gökyüzünde arıyor. Japon girişimi SkyDrive’ın Tokyo Körfezi üzerinde gerçekleştirdiği uçuş gösterimi, ulaşım anlayışının değişebileceğini düşündürüyor. Elektrikli uçan araç konsepti, hem hız hem alan avantajı sunmayı hedefliyor.
Tokyo’da yapılan testler yeni dönemin habercisi olabilir
Uçan araba konsepti, şehirlerde artan trafik yoğunluğu ve toplu taşıma kalabalığını azaltma amacıyla geliştiriliyor
