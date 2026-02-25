Trafiğe Veda Ettirecek Uçan Arabalar Geliyor: Taksiden 5 Kat Daha Hızlı!

SkyDrive CEO’su Tomohiro Fukuzawa, hava aracının seyahat hızının taksilere göre dört ila beş kat daha hızlı olabileceğini belirtiyor. Böyle bir hız avantajı, kısa mesafeli şehir içi yolculuklarda ciddi zaman tasarrufu anlamına geliyor.

Fiyatlandırma konusunda ise hedef, gelecekte taksi ücretinin yaklaşık iki katına denk gelen seviyeler. 2030 sonrasında maliyetlerin daha da düşebileceği öngörülüyor. Teknoloji yaygınlaştıkça, geniş kitlelerin erişebileceği bir ulaşım seçeneği haline gelmesi bekleniyor.

Benzer çalışmalar dünya genelinde hız kazanmış durumda. Çin merkezli XPeng Aeroht, elektrikli uçan aracı X2 modelini Dubai’de test etmişti. Farklı şirketlerin yarış halinde olması, şehir içi hava taşımacılığının yakın gelecekte günlük yaşamın parçası haline gelebileceğini gösteriyor.