Arka Planda Çalışırken İnternet Kotanızı En Çok Harcayan Uygulamalar

Günümüzde internet paketleri her ne kadar artsa da buna bağlı olarak gelişen teknoloji ve içerik kalitelerinin artması nedeniyle 'internet paketi azaldı veya bitti' korkusunu hemen hemen her cep telefonu sahibi yaşayabiliyor. Kimi uygulamalar optimize edilmiş olsa da arka planda çalışan bazı popüler uygulamalar siz kullanmasanız dahi verilerinizi düşürebiliyor. İşte arka planda çalışırken dahi internet paketinizden yiyen uygulamalar...