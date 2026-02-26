onedio
article/comments
article/share
Arka Planda Çalışırken İnternet Kotanızı En Çok Harcayan Uygulamalar

Oğuzhan Kaya
26.02.2026 - 14:40

Günümüzde internet paketleri her ne kadar artsa da buna bağlı olarak gelişen teknoloji ve içerik kalitelerinin artması nedeniyle 'internet paketi azaldı veya bitti' korkusunu hemen hemen her cep telefonu sahibi yaşayabiliyor. Kimi uygulamalar optimize edilmiş olsa da arka planda çalışan bazı popüler uygulamalar siz kullanmasanız dahi verilerinizi düşürebiliyor. İşte arka planda çalışırken dahi internet paketinizden yiyen uygulamalar...

TikTok, Instagram gibi uygulamalar arka planda ön yükleme yapabiliyor.

Sonsuz kaydırma döngüsüne sahip bu uygulamalar kullanıcılara daha hızlı bir deneyim sağlamak için ön yükleme yaparak sıradaki içerikler için kotanızdan yiyebiliyor. X'in video özelliği de otomatik oynatma özelliğiyle ciddi veri kaybına yol açan bir diğer uygulama...

Sohbet ve görsel yedeklemeleri

Bulut teknolojisine sahip pek çok sohbet veya görsel uygulaması eğer gerekli ayarlamaları yapmadıysanız arka planda gigabaytlarca veriyi sessiz sedasız bir şekilde indirebiliyor, yükleyebiliyor veya güncelleyebiliyor. Bu tip cloud özelliği olan uygulamalar siz farkında olmadan internet paketinizi sömürebiliyor.

Eğlence ve Film Dizi Platformları

Eğer gerekli ayarları yapmadıysanız yüksek veri gerektiren film, dizi, video veya müzik gibi veriler arka planınızda sessiz sedasız download edilebiliyor. Bunu önlemek için uygulama içi ayarları incelemek gerekiyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
