Çocuğunuzun Duygusal Zekasının Yüksek Olduğunu Gösteren 4 İşaret

Çocuklarda duygusal zeka (EQ), en az akademik başarı kadar, hatta bazen ondan daha kritik bir yaşam becerisi olarak gösteriliyor. Uzmanlar, yüksek EQ’ya sahip çocukların ileride stresle daha kolay başa çıktığını ve daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurduğunu vurguluyor.

İşte klinik psikologlar ve eğitim uzmanlarına göre, çocuğunuzun duygusal zekasının yüksek olduğunu gösteren işaretler: