Çocuğunuzun Duygusal Zekasının Yüksek Olduğunu Gösteren 4 İşaret

Çocuğunuzun Duygusal Zekasının Yüksek Olduğunu Gösteren 4 İşaret

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.02.2026 - 14:09

Çocuklarda duygusal zeka (EQ), en az akademik başarı kadar, hatta bazen ondan daha kritik bir yaşam becerisi olarak gösteriliyor. Uzmanlar, yüksek EQ’ya sahip çocukların ileride stresle daha kolay başa çıktığını ve daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurduğunu vurguluyor.

İşte klinik psikologlar ve eğitim uzmanlarına göre, çocuğunuzun duygusal zekasının yüksek olduğunu gösteren işaretler:

Duyguları Adlandırabiliyor mu?

Duyguları Adlandırabiliyor mu?

Uzman psikolog Daniel Goleman'a göre duyguları tanıyabilmenin kontrol mekanizmasında hayati önem taşıyor. Eğer çocuğunuz sadece 'kötü hissediyorum' demek yerine 'Şu an hayal kırıklığına uğradım' veya 'Sıramı beklediğim için sabırsızlanıyorum' gibi ayrıntılı tanımlar yapabiliyorsa, bu durum çocuğunuzun duygusal zekasının yüksek olduğunu gösterir.

Başkalarının Duygularını Okuyabiliyor mu?

Başkalarının Duygularını Okuyabiliyor mu?

Yüksek EQ sahibi çocuklar kendileri kadar çevrelerindeki insanların yüz ifadelerinden veya ses tonlarından da onların ne hissettiğini anlayabilir.

Mesela parkta ağlayan bir çocuğu görüp yanına gitmek istemesi veya 'Arkadaşım bugün çok üzgündü, sanırım oyuncağı kırıldığı için' gibi tespitlerde bulunması onun empati düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.

İrade Kontrolü ve Sabredebilme Özellikleri Var mı?

İrade Kontrolü ve Sabredebilme Özellikleri Var mı?

Stanford Üniversitesi'nin 'Marsmallow Deneyi'nde olduğu gibi, anlık tatmini erteleyebilme becerisi yüksek EQ ile ilişkilidir. Çocuğunuz bir isteği hemen gerçekleşmediğinde sinirlenmek veya ağlamak yerine durumu anlamaya çalışıyorsa duygusal zekası yüksektir.

Problem Çözme Yeteneği Yüksek mi?

Problem Çözme Yeteneği Yüksek mi?

Uzman Psikolog Dr. Howard Gardner'a göre kişilerarası zekanın sorunları barışçıl yollarla çözme yeteneğiyle ölçülebilir. Yüksek duygusal zekaya sahip bir çocuk, oyuncak veya oyun kavgası ihtimalinde  'Önce sen oyna, sonra ben oynarım' gibi çözümler içeren tekliflerle gelirse bu yüksek EQ'ya işarettir. Şikayet etmek veya sinir krizlerine girmek yerine orta yolcu olmak sosyal zekanın da yüksek olduğunu gösterir.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
