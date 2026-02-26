Çocuğunuzun Duygusal Zekasının Yüksek Olduğunu Gösteren 4 İşaret
Çocuklarda duygusal zeka (EQ), en az akademik başarı kadar, hatta bazen ondan daha kritik bir yaşam becerisi olarak gösteriliyor. Uzmanlar, yüksek EQ’ya sahip çocukların ileride stresle daha kolay başa çıktığını ve daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurduğunu vurguluyor.
İşte klinik psikologlar ve eğitim uzmanlarına göre, çocuğunuzun duygusal zekasının yüksek olduğunu gösteren işaretler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duyguları Adlandırabiliyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başkalarının Duygularını Okuyabiliyor mu?
İrade Kontrolü ve Sabredebilme Özellikleri Var mı?
Problem Çözme Yeteneği Yüksek mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın