OpenAI, Anthropic Yasağından Saatler Sonra Pentagon ile Anlaştı: Karar Tepki Topladı

OpenAI, Anthropic Yasağından Saatler Sonra Pentagon ile Anlaştı: Karar Tepki Topladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici
28.02.2026 - 16:52

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın duyurduğu anlaşma, Washington’da teknoloji ve savunma politikalarının kesiştiği kritik bir döneme işaret ediyor. ABD Savunma Bakanlığı ile varılan mutabakat kapsamında OpenAI modelleri askeri ağlara entegre edilecek. Gelişme, Trump yönetiminin federal kurumlarda Anthropic teknolojisinin kullanımını durdurma talimatı verdiği gün yaşandı.

OpenAI modelleri Pentagon ağlarına entegre edilecek

OpenAI modelleri Pentagon ağlarına entegre edilecek

Sam Altman, X üzerinden yaptığı açıklamada OpenAI ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yapay zeka modellerinin askeri ağlarda kullanılmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu. Entegrasyonun istihbarat analizi, siber güvenlik, operasyonel planlama ve veri işleme süreçlerinde kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Anlaşma, ABD yönetiminin Anthropic teknolojisinin federal kurumlarda kullanımını durdurma talimatı verdiği gün duyuruldu.

Anthropic’e ültimatom ve federal yasak kararı

Anthropic’e ültimatom ve federal yasak kararı

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic tarafından geliştirilen Claude modelini kullandığı biliniyor. Ancak şirket ile Pentagon arasında askeri kullanım sınırları konusunda anlaşmazlık yaşandığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat’ta Anthropic’e süre tanıyarak yapay zeka sistemlerinin Pentagon talepleri doğrultusunda kullanılmasına izin verilmemesi halinde hükümet sözleşmelerinin riske girebileceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı verdi.

Şirketin Claude modelini tüm yasal askeri amaçlarla kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanımda güvenlik kaygıları öne sürmesi, Pentagon ile anlaşmazlığın temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Pentagon'un OpenAI ile anlaşması sonrası şirket, sosyal medyada büyük tepki topladı

Pentagon'un OpenAI ile anlaşması sonrası şirket, sosyal medyada büyük tepki topladı
'OpenAI aboneliğimi iptal ettim ve Claude Max'e geçtim.'

"Tamamlandı."

"Tamamlandı."
"Hepimiz öleceğiz."

"Hepimiz öleceğiz."
👇🏻

👇🏻
'Yıllardır yapay zekanın bizi götüreceği yerin burası olacağı konusunda uyarıyorduk: kitlesel gözetim, otomatik bombalamalar ve özgür düşünen insanların hapsedilmesi. OpenAI ve ChatGPT’yi topluca boykot etmemiz acil bir gereklilik. Onlar, baskının motorlarını inşa ediyor.'

👇🏻

👇🏻

