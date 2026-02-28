OpenAI, Anthropic Yasağından Saatler Sonra Pentagon ile Anlaştı: Karar Tepki Topladı
OpenAI CEO’su Sam Altman’ın duyurduğu anlaşma, Washington’da teknoloji ve savunma politikalarının kesiştiği kritik bir döneme işaret ediyor. ABD Savunma Bakanlığı ile varılan mutabakat kapsamında OpenAI modelleri askeri ağlara entegre edilecek. Gelişme, Trump yönetiminin federal kurumlarda Anthropic teknolojisinin kullanımını durdurma talimatı verdiği gün yaşandı.
OpenAI modelleri Pentagon ağlarına entegre edilecek
Anthropic’e ültimatom ve federal yasak kararı
Pentagon'un OpenAI ile anlaşması sonrası şirket, sosyal medyada büyük tepki topladı
"Tamamlandı."
"Hepimiz öleceğiz."
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
