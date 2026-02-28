OpenAI, Anthropic Yasağından Saatler Sonra Pentagon ile Anlaştı: Karar Tepki Topladı

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic tarafından geliştirilen Claude modelini kullandığı biliniyor. Ancak şirket ile Pentagon arasında askeri kullanım sınırları konusunda anlaşmazlık yaşandığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat’ta Anthropic’e süre tanıyarak yapay zeka sistemlerinin Pentagon talepleri doğrultusunda kullanılmasına izin verilmemesi halinde hükümet sözleşmelerinin riske girebileceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı verdi.

Şirketin Claude modelini tüm yasal askeri amaçlarla kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanımda güvenlik kaygıları öne sürmesi, Pentagon ile anlaşmazlığın temel nedenleri arasında gösteriliyor.