onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Konuşurken Göz Teması Kurmanın Anlamı Ne?

Psikolojiye Göre Konuşurken Göz Teması Kurmanın Anlamı Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2026 - 17:58

Birisiyle konuşurken göz göze gelmek çoğu zaman farkında olunmadan yapılan güçlü bir iletişim davranışıdır. Kelimeler kadar bakışlar da duygu ve düşünceleri aktarır. Kimi zaman güven verir, kimi zaman ilgi gösterir, kimi zamansa gerginlik yaratabilir. Uzmanlara göre göz teması sosyal bağ kurmanın en etkili yollarından biridir. Peki göz teması kurmak karşımızdaki kişiye gerçekte ne anlatır?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Göz teması kurmak ilgi, empati ve zihinsel odaklanma göstergesi olabilir.

Göz teması kurmak ilgi, empati ve zihinsel odaklanma göstergesi olabilir.

Psikoloji alanındaki çalışmalar, konuşma sırasında göz teması kuran kişilerin karşısındaki kişiye dikkat verdiğini ve anlatılanı anlamaya çalıştığını gösteriyor. Bakışların kaçmaması, anlatılanlara zihinsel olarak eşlik edildiğini ve sohbetin önemsendiğini hissettirir. Bu nedenle göz teması güçlü bir empati sinyali olarak kabul edilir.

Araştırmalar, karşılıklı bakışın beyinde sosyal bağ kurmaya yardımcı olan süreçleri tetiklediğini ortaya koyuyor. Bu etkileşim, kişiler arasında güven hissini artırırken iletişimi daha samimi hale getirir. Ancak bakışların aşırı uzun tutulması bazı durumlarda rahatsızlık hissi yaratabilir. Dengeli ve doğal bakış, karşılıklı rahatlığı koruyan en sağlıklı iletişim biçimi olarak görülür.

Doğrudan bakış özgüven ve kararlılık mesajı verir; kaçırmak ise her zaman ilgisizlik anlamına gelmez.

Doğrudan bakış özgüven ve kararlılık mesajı verir; kaçırmak ise her zaman ilgisizlik anlamına gelmez.

Uzmanlara göre göz temasından kaçınmayan kişiler daha güvenilir ve kararlı algılanır. İş görüşmelerinde, sunumlarda ve sosyal ilişkilerde doğrudan bakış; kişinin söylediğine inandığını ve kendinden emin olduğunu gösterir. Bu nedenle liderlik özellikleriyle ilişkilendirilen davranışlar arasında yer alır.

Öte yandan göz temasından kaçınma davranışı her zaman ilgisizlik ya da dürüst olmama anlamına gelmez. Utangaçlık, sosyal kaygı, kültürel normlar veya yoğun düşünme süreci gözlerin kaçmasına neden olabilir. 

Bazı insanlar konuşurken gözlerini başka noktaya yönelterek zihinsel olarak bilgiyi işlemeye odaklanır. Bu yüzden bakış davranışlarını değerlendirirken bağlam ve kişisel farklılıklar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın