Psikolojiye Göre Konuşurken Göz Teması Kurmanın Anlamı Ne?

Psikoloji alanındaki çalışmalar, konuşma sırasında göz teması kuran kişilerin karşısındaki kişiye dikkat verdiğini ve anlatılanı anlamaya çalıştığını gösteriyor. Bakışların kaçmaması, anlatılanlara zihinsel olarak eşlik edildiğini ve sohbetin önemsendiğini hissettirir. Bu nedenle göz teması güçlü bir empati sinyali olarak kabul edilir.

Araştırmalar, karşılıklı bakışın beyinde sosyal bağ kurmaya yardımcı olan süreçleri tetiklediğini ortaya koyuyor. Bu etkileşim, kişiler arasında güven hissini artırırken iletişimi daha samimi hale getirir. Ancak bakışların aşırı uzun tutulması bazı durumlarda rahatsızlık hissi yaratabilir. Dengeli ve doğal bakış, karşılıklı rahatlığı koruyan en sağlıklı iletişim biçimi olarak görülür.