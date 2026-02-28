Psikolojiye Göre Konuşurken Göz Teması Kurmanın Anlamı Ne?
Birisiyle konuşurken göz göze gelmek çoğu zaman farkında olunmadan yapılan güçlü bir iletişim davranışıdır. Kelimeler kadar bakışlar da duygu ve düşünceleri aktarır. Kimi zaman güven verir, kimi zaman ilgi gösterir, kimi zamansa gerginlik yaratabilir. Uzmanlara göre göz teması sosyal bağ kurmanın en etkili yollarından biridir. Peki göz teması kurmak karşımızdaki kişiye gerçekte ne anlatır?
Göz teması kurmak ilgi, empati ve zihinsel odaklanma göstergesi olabilir.
Doğrudan bakış özgüven ve kararlılık mesajı verir; kaçırmak ise her zaman ilgisizlik anlamına gelmez.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
