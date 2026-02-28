Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City Deplasmanda Aldığı 3 Puanla Premier Lig'e Göz Kırptı

Hull City, Portsmouth deplasmanında aldığı tek farkla galibiyetle Championship’te doğrudan yükselme hedefini sürdürdü.

İlk yarıda oyunda etkili olan taraf Portsmouth oldu. Topa daha fazla sahip olan ve daha çok pozisyon üreten ev sahibi karşısında Hull City’nin tek ciddi fırsatı, Oli McBurnie’nin erken dakikalarda attığı ancak ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan gol olmuştu ancak ikinci yarı Hull City maça ağırlığını koymaya başladı.

Adrian Segecic’in kısa geri pası Nicolas Schmid’i baskı altında bıraktı. Bu hatayı değerlendiren Matt Crooks araya girerek topu ağlara gönderdi ve konuk ekibi öne geçirdi.

Hull City ise bu galibiyetle ikinci sıradaki Middlesbrough ile arasındaki puan farkını üçe indirdi.