Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City Deplasmanda Aldığı 3 Puanla Premier Lig'e Göz Kırptı

28.02.2026 - 17:58

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te tarihi bir dönemden geçiyor. Daha önce geçmişinde Premier Lig olan takım uzun süredir bu sahneden uzakta. Acun Ilıcalı'nın gelişiyle hedefe oynamaya başlayan Hull City bu sezon topladığı puanlarla zirvenin en büyük adayı oldu. 

Bugün Portsmouth deplasmanına çıkan Hull aldığı üç puanla ilk ikiyle puan farkını bir maça düşürmeyi başardı.

Middlesbrough ile fark üçe indi.

Hull City, Portsmouth deplasmanında aldığı tek farkla galibiyetle Championship’te doğrudan yükselme hedefini sürdürdü.

İlk yarıda oyunda etkili olan taraf Portsmouth oldu. Topa daha fazla sahip olan ve daha çok pozisyon üreten ev sahibi karşısında Hull City’nin tek ciddi fırsatı, Oli McBurnie’nin erken dakikalarda attığı ancak ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan gol olmuştu ancak ikinci yarı Hull City maça ağırlığını koymaya başladı. 

Adrian Segecic’in kısa geri pası Nicolas Schmid’i baskı altında bıraktı. Bu hatayı değerlendiren Matt Crooks araya girerek topu ağlara gönderdi ve konuk ekibi öne geçirdi.

Hull City ise bu galibiyetle ikinci sıradaki Middlesbrough ile arasındaki puan farkını üçe indirdi.

Büyük puan farkı eridi tek maça düştü.

Sezona yeni bir takım olmanın dezavantajıyla başlayan Hull City oyununu oturttukça istediği galibiyetleri almaya başladı. Adım adım ilerledikleri ligde ilk iki direkt olarak Premier Lig'e çıkacak ve Hull City ilk iki ile puan farkını 3'e düşürdü. 

Hull City gelecek hafta lig beşincisi Ipswich ile karşı karşıya gelecek.

