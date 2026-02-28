Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City Deplasmanda Aldığı 3 Puanla Premier Lig'e Göz Kırptı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te tarihi bir dönemden geçiyor. Daha önce geçmişinde Premier Lig olan takım uzun süredir bu sahneden uzakta. Acun Ilıcalı'nın gelişiyle hedefe oynamaya başlayan Hull City bu sezon topladığı puanlarla zirvenin en büyük adayı oldu.
Bugün Portsmouth deplasmanına çıkan Hull aldığı üç puanla ilk ikiyle puan farkını bir maça düşürmeyi başardı.
Middlesbrough ile fark üçe indi.
Büyük puan farkı eridi tek maça düştü.
