12 Dev Adam Deplasmanda Sırbistan'ı Yenerek Grupta Üçte Üç Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.02.2026 - 23:08

Dünya Kupası yolunda grubun iki kaybetmeyen takımı Belgrad'da karşı karşıya geldi. İlk yarıyı büyük farkla önde kapatsak da ikinci yarı Sırbistan sahaya ağırlığını koydu ancak 12 Dev Adam hata yapmadı ve 82-78 maçı galip bitirdi.

İlk yarıda 12 Dev Adam hata yapmadı

Maça 10-0'lık seriyle başlayan milliler Sırbistan'ı hiçbir şekilde oyuna dahil etmedi. İlk çeyrek 22-13 devre de 46-31, 12 Dev Adam'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Sırbistan 3. periyotu çok iyi oynadı.

Üçüncü periyotta 23-11 gibi bir üstünlük yakalayan Sırbistan farkın da erimesini sağladı. Üçüncü çeyreğin bitiş düdüğü çaldığında skor 54-57'ydi.

Final çeyreği ise nefes kesti. 12 Dev Adam'ın 25-24 önde kapattığı çeyrek sonucunda maç 82-78 lehimize sonuçlandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
