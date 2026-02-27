12 Dev Adam Deplasmanda Sırbistan'ı Yenerek Grupta Üçte Üç Yaptı
Dünya Kupası yolunda grubun iki kaybetmeyen takımı Belgrad'da karşı karşıya geldi. İlk yarıyı büyük farkla önde kapatsak da ikinci yarı Sırbistan sahaya ağırlığını koydu ancak 12 Dev Adam hata yapmadı ve 82-78 maçı galip bitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk yarıda 12 Dev Adam hata yapmadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sırbistan 3. periyotu çok iyi oynadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın