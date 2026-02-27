12 Dev Adam Deplasmanda Sırbistan'ı Yenerek Grupta Üçte Üç Yaptı

Dünya Kupası yolunda grubun iki kaybetmeyen takımı Belgrad'da karşı karşıya geldi. İlk yarıyı büyük farkla önde kapatsak da ikinci yarı Sırbistan sahaya ağırlığını koydu ancak 12 Dev Adam hata yapmadı ve 82-78 maçı galip bitirdi.