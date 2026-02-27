onedio
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Planını Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Planını Açıkladı

28.02.2026 - 00:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yürütülen çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini duyurdu. Uraloğlu, yeni düzenlemeyle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açamayacağını açıkladı.

Türkiye'nin süreleri dünya ortalamasının üstünde...

Türkiye’de sosyal medyada geçirilen sürelere dikkat çeken Bakan Uraloğlu, dünyada 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının günlük ortalama 6,5 saatini çevrim içi geçirdiğini, bu sürenin Türkiye’de yaklaşık 7 saate ulaştığını belirtti. Sosyal medya platformlarında günlük kullanım süresinin ise ülkede ortalama 3 saate yaklaştığını ifade etti.

Uraloğlu, "dijital okuryazarlık" konusunda uyardı.

Uraloğlu, söz konusu sürelerin göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, dijital dünyanın bilinçli kullanımının zorunluluk haline geldiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Bu noktada; anne ve babalar, öğretmenler ve eğitim kurumları, politika yapıcılar, medya ya da sivil toplum kuruluşları… Kim olursa olsun, yalan ile gerçeğin iç içe geçtiği bu sanal dünyada; interneti ve sosyal medya platformlarını bilinçli bir şekilde kullanmak ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

"15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak"

Çocukların dijital ortamda da korunması gerektiğine dikkat çeken Uraloğlu, ailelere ve kurumlara çağrıda bulunarak açıklamalarını sürdürdü. Bakan Uraloğlu, “Ekranların cazibesi karşısında onların küçük kalplerini yapay zekânın ürettiği sahte gerçekliklere, yalan dolan içeriklere teslim etmemeliyiz. Yapay zekâ gibi bir teknolojiyle çok daha gerçekçi hazırlanabilen içerikler karşısında bilinçli seçimler yapmayı öğretelim. Bu noktada zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak çalıştığımız çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde de sona gelindi. İlerleyen günlerde kanun teklifi TBMM’ye sunulacak. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamaları da hayata geçecek. Biz de bu hususta internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını arttıracağız ve denetimleri daha da sıklaştıracağız” ifadelerini kullandı.

