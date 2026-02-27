Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Planını Açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yürütülen çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini duyurdu. Uraloğlu, yeni düzenlemeyle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açamayacağını açıkladı.
Türkiye'nin süreleri dünya ortalamasının üstünde...
Uraloğlu, "dijital okuryazarlık" konusunda uyardı.
"15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak"
