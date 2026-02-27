Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Planını Açıkladı

Çocukların dijital ortamda da korunması gerektiğine dikkat çeken Uraloğlu, ailelere ve kurumlara çağrıda bulunarak açıklamalarını sürdürdü. Bakan Uraloğlu, “Ekranların cazibesi karşısında onların küçük kalplerini yapay zekânın ürettiği sahte gerçekliklere, yalan dolan içeriklere teslim etmemeliyiz. Yapay zekâ gibi bir teknolojiyle çok daha gerçekçi hazırlanabilen içerikler karşısında bilinçli seçimler yapmayı öğretelim. Bu noktada zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak çalıştığımız çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde de sona gelindi. İlerleyen günlerde kanun teklifi TBMM’ye sunulacak. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamaları da hayata geçecek. Biz de bu hususta internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını arttıracağız ve denetimleri daha da sıklaştıracağız” ifadelerini kullandı.