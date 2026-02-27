onedio
Gözaltına Alınan Züber Patronlarının Yasaklı Madde Sonuçları Negatif Çıktı

Dilara Şimşek
27.02.2026 - 23:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı yasaklı madde soruşturması devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan atıştırmalık markası Züber'in Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt’un Adli Tıp Kurumu sonuçları çıktı. İki ismin test idrar ve saç örneklerinde yasaklı maddeye rastlanmadı.

Züber YK Başkanı Nailcan Kurt ve YK üyesi Murathan Kurt'un test sonuçları negatif çıktı.

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre Züber şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İki isim kan, idrar ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. 

Nailcan Kurt ve Murathan Kurt’un test sonuçları belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre her iki ismin kan, idrar ve saçta yapılan incelemelerde uyuşturucu ve uyarıcı etken maddesine rastlanmadı.

