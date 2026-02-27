Gözaltına Alınan Züber Patronlarının Yasaklı Madde Sonuçları Negatif Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı yasaklı madde soruşturması devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan atıştırmalık markası Züber'in Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt’un Adli Tıp Kurumu sonuçları çıktı. İki ismin test idrar ve saç örneklerinde yasaklı maddeye rastlanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Züber YK Başkanı Nailcan Kurt ve YK üyesi Murathan Kurt'un test sonuçları negatif çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın