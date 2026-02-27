Gözaltına Alınan Züber Patronlarının Yasaklı Madde Sonuçları Negatif Çıktı

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre Züber şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İki isim kan, idrar ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Nailcan Kurt ve Murathan Kurt’un test sonuçları belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre her iki ismin kan, idrar ve saçta yapılan incelemelerde uyuşturucu ve uyarıcı etken maddesine rastlanmadı.