onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Genç Yaşında Hayatını Kaybeden İbrahim Yıldız’ın Ailesi Cenaze Töreninde Yürekleri Dağladı

Genç Yaşında Hayatını Kaybeden İbrahim Yıldız’ın Ailesi Cenaze Töreninde Yürekleri Dağladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.02.2026 - 17:27

15 Ağustos’tan beri yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Yıldız’ın geçtiğimiz gün hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Üzerine devrilen ağaç sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Yıldız’dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğmuştu. Genç oyuncunun cenaze töreninin bugün gerçekleşeceği açıklanmıştı. Yıldız’ın ailesi cenazede yürekleri dağladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İbrahim Yıldız henüz 27 yaşındaydı.

İbrahim Yıldız henüz 27 yaşındaydı.

Genç oyuncuyu Duy Beni dizisindeki rolüyle tanımıştık. 15 Ağustos 2025’te Kartal’da kötü hava koşulları nedeniyle devrilen ağacın altında kalan Yıldız, 6 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sürece dair gelişmeleri ablası ve babası basınla paylaşarak son durumuyla ilgili bilgi veriyordu. Ancak geçtiğimiz gün acı haber geldi ve Yıldız’ın vefat ettiği öğrenildi.

Kartal’da gerçekleşen cenaze töreninde ablası ve annesinin sözleri yürekleri dağladı. Yıldız’ın babası ailesini teselli sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın