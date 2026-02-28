Genç Yaşında Hayatını Kaybeden İbrahim Yıldız’ın Ailesi Cenaze Töreninde Yürekleri Dağladı

Genç oyuncuyu Duy Beni dizisindeki rolüyle tanımıştık. 15 Ağustos 2025’te Kartal’da kötü hava koşulları nedeniyle devrilen ağacın altında kalan Yıldız, 6 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sürece dair gelişmeleri ablası ve babası basınla paylaşarak son durumuyla ilgili bilgi veriyordu. Ancak geçtiğimiz gün acı haber geldi ve Yıldız’ın vefat ettiği öğrenildi.

Kartal’da gerçekleşen cenaze töreninde ablası ve annesinin sözleri yürekleri dağladı. Yıldız’ın babası ailesini teselli sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.