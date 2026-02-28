Genç Yaşında Hayatını Kaybeden İbrahim Yıldız’ın Ailesi Cenaze Töreninde Yürekleri Dağladı
15 Ağustos’tan beri yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Yıldız’ın geçtiğimiz gün hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Üzerine devrilen ağaç sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Yıldız’dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğmuştu. Genç oyuncunun cenaze töreninin bugün gerçekleşeceği açıklanmıştı. Yıldız’ın ailesi cenazede yürekleri dağladı.
İbrahim Yıldız henüz 27 yaşındaydı.
