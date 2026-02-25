Apple'dan Dev Yenilik: App Store'a Yaş Doğrulama Araçları Gelecek, Herkes Giremeyecek!
Sosyal medya dünyasında, küresel çapta çocuklar için yeni düzenlemelere gidiliyor. Birçok ülkede 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medyanın yasaklanması gündeme geldi. Teknoloji devi Apple da bu uygulamaya yönelik bir düzenlemeye gitti.
Apple, App Store’a yeni yaş doğrulama araçları ekleme kararı aldı.
App Store'a yaş doğrulama araçları geliyor.
