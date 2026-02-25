onedio
Apple'dan Dev Yenilik: App Store'a Yaş Doğrulama Araçları Gelecek, Herkes Giremeyecek!

Dilara Bağcı Peker
25.02.2026 - 23:33

Sosyal medya dünyasında, küresel çapta çocuklar için yeni düzenlemelere gidiliyor. Birçok ülkede 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medyanın yasaklanması gündeme geldi. Teknoloji devi Apple da bu uygulamaya yönelik bir düzenlemeye gitti. 

Apple, App Store’a yeni yaş doğrulama araçları ekleme kararı aldı.

App Store'a yaş doğrulama araçları geliyor.

Küresel çapta yayılmaya başlayan çocuklara yönelik düzenlemelerin ardından teknoloji devi Apple da önemli bir karar aldı. Apple'dan yapılan resmi açıklamaya göre, artık App Store'da yeni yaş doğrulama araçları olacak.

Yeni yaş doğrulama araçları sayesinde, hükümetlerin 18 yaşından küçük çocuklar için yasakladığı uygulamalara engellemeler yapılabilecek. Yasaklanan uygulamaların telefona indirilmesi için yaş doğrulaması veya ebeveyn onayı yapılması gerekecek. 

Kullanıcılar, yetişkin olduklarını doğrulamadıkları sürece App Store'dan yaş sınırı olan uygulamaları indiremeyecek.Apple, yeni yaş doğrulama araçlarını ilk aşamada Avustralya, Brezilya ve Singapur'da kullanıma sunacak. ABD'de ise yeni yasalara göre kademeli olarak kullanıma açılacak.

Dilara Bağcı Peker
