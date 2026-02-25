Apple'dan Dev Yenilik: App Store'a Yaş Doğrulama Araçları Gelecek, Herkes Giremeyecek!

Küresel çapta yayılmaya başlayan çocuklara yönelik düzenlemelerin ardından teknoloji devi Apple da önemli bir karar aldı. Apple'dan yapılan resmi açıklamaya göre, artık App Store'da yeni yaş doğrulama araçları olacak.

Yeni yaş doğrulama araçları sayesinde, hükümetlerin 18 yaşından küçük çocuklar için yasakladığı uygulamalara engellemeler yapılabilecek. Yasaklanan uygulamaların telefona indirilmesi için yaş doğrulaması veya ebeveyn onayı yapılması gerekecek.

Kullanıcılar, yetişkin olduklarını doğrulamadıkları sürece App Store'dan yaş sınırı olan uygulamaları indiremeyecek.Apple, yeni yaş doğrulama araçlarını ilk aşamada Avustralya, Brezilya ve Singapur'da kullanıma sunacak. ABD'de ise yeni yasalara göre kademeli olarak kullanıma açılacak.