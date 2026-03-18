Vedat Milor, Oscar'a Damga Vuran Savaş Üstüne Savaş Filmini Değerlendirdi: Oscar'ı Hak Etti mi?

Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2026 - 09:50 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 09:51

Son zamanlarda aldığı ödüllerin ardından Oscar'a da damga vuran ve 6 ödülün birden sahibi olan Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) sinemaseverler tarafından yakın markaja alındı. Kimilerinin çok beğendiği, kimilerinin ise eleştirilerde bulunduğu filmi bir de Vedat Milor değerlendirdi.

Leonardo Di Caprio'nun başrolünde oynadığı Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) Oscar zaferinin de ardından gündemden düşmüyor.

En İyi Film ödülü dahil 6 ödülü birden kazanan film, konusu ve oyunculuklarıyla da en çok konuşulan filmlerden biri oldu. Öyle ki Sean Penn, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Fakat törene katılmamıştı. 

Başkaldırı üzerine yapılan film eleştirmenleri ikiye böldü. Kimi filmi çok iyi bulurken kimi ise eleştiri yağmuruna tuttu. Filmle ilgili bir değerlendirme de Vedat Milor'dan geldi.

Vedat Milor, filmi değerlendirirken beklediği nüansı bulamadığını belirtti.

Milor, yaptığı eleştirinin açıklamasına 'Herkesin çok beğendiği ama benim fazlasıyla şematik ve basit bulduğum bir film oldu. Kadro şahane, başlangıç umut verici ancak karakterlerin giderek karikatürize olması en büyük handikapı. Beklediğim nüansı bulamadım, açıkçası benim için üç saatlik bir kayıp. Siz ne düşünüyorsunuz?' yazdı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
