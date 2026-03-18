Çanakkale Savaşı'nı Konu Alan Birbirinden Etkileyici Dizi ve Filmler

Çanakkale Savaşı'nı Konu Alan Birbirinden Etkileyici Dizi ve Filmler

Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2026 - 07:55 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 08:01

Yalnızca askeri bir mücadele değil, aynı zamanda fedakarlığın, direnişin ve insanlık hallerinin en yoğun biçimde yaşandığı tarihsel dönüm noktalarından biri olarak görülen Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 111 yıl geçti. Hem cephede yaşanan destansı direnişleri hem de geride bırakılan hayatların acılarını içinde barındıran bu savaşı anlatan pek çok dizi ve film yapıldı. Farklı milletlerden insanların aynı topraklarda karşı karşıya geldiği bu süreç, sinema ve televizyon dünyasında da derin izler bıraktı. 

İşte, Çanakkale Savaşı'nı konu alan 10 yapım...

Çanakkale 1915
1. Çanakkale 1915

Çanakkale Cephesi'nin çetin siperlerinde, Osmanlı askerlerinin yürek burkan ve birbirinden farklı hikâyeleri bu yapımda hayat buluyor. Açlık, hastalık ve bitmek bilmeyen yoğun bombardıman altında verilen destansı mücadele, tüm zorluklarıyla detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor. Vatanlarından kopup cepheye uzanan askerlerin sarsıcı yolculukları ve derinden etkilenen psikolojik durumları da filmin ana eksenini oluşturuyor. Bu yapım, savaşın yalnızca askeri bir başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda büyük bir insanlık dramı olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyor. Gerçek olaylardan esinlenerek, o dönemin tarihsel atmosferini mümkün olan en gerçekçi ve çarpıcı biçimde izleyiciye aktarmayı hedefliyor.

2. Son Mektup

Çanakkale cephesinin amansız atmosferinde, bir Osmanlı pilotunun kaderi, cephede tanıştığı fedakâr bir hemşireyle kesişir. Savaşın ortasında yeşeren bu beklenmedik duygusal bağ, aynı zamanda savaşın acımasız gerçekleriyle yüzleşen küçük bir çocuğun yürek burkan hikayesiyle daha da derinleşir. Siperlerde yaşanan büyük fedakârlıklar ve tarifsiz kayıplar, karakterlerin ruh dünyalarından süzülerek izleyiciye aktarılır. Film, savaşın yıkıcı gölgesine rağmen insanlığın en derinlerinde saklı umut ve direncin asla yok olmadığını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

3. Çanakkale Yolun Sonu

1915 yılı... Bir dağ köyünün dinginliğinden kopan iki kardeş, Osmanlı saflarında Gelibolu cephesine doğru yola çıkar. Vatan topraklarını savunmak için çıktıkları bu yolda, kaderleri bambaşka çizgilerde kesişecektir. Kardeşlerden biri, işgalci kuvvetlere karşı keskin nişancı yetenekleriyle adeta bir efsaneye dönüşürken, diğeri düşman askerleri karaya ayak basmaya başladığında siper savaşının acımasız gerçekliğiyle boğuşmak zorunda kalır. Çanakkale ruhunun en derinlerinde, iki kardeşin kahramanlığı ve hayatta kalma mücadelesi soluksuz bir destana dönüşüyor.

4. Dur Yolcu

Tarihin en çetin sınavlarından biri olan Gelibolu Savaşı'nın destansı ve kahramanlık dolu günleri, ekranlara taşıyan etkileyici bir yapım: 'Dur Yolcu'. Usta kalem Ömer Erbil tarafından yazılan ve Hakan Şahin ile İsmail Güneş'in başarılı yönetmenliğiyle hayat bulan bu unutulmaz televizyon dizisi, 2008 yılında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Gelibolu Cephesi'nde yaşananları, fedakarlıkları ve mücadeleyi derinlemesine işleyen 'Dur Yolcu', seyirciyi o dönemin ruhuna davet ediyor.

5. Son Umut

Çanakkale Savaşı'nın ardından, tüm dünyanın hafızasına kazınan o büyük çatışmanın yıkıcı etkileri devam ederken, Avustralyalı bir baba, savaşın acımasız kollarında yitirdiği oğullarının izini sürmek üzere Türkiye'ye gelir. Umutsuz bir arayış içinde çıktığı bu dokunaklı yolculukta, yalnızca kayıp evlatlarının peşine düşmekle kalmaz, aynı zamanda hem Türk halkının sıcak misafirperverliğiyle tanışır hem de savaşın geride bıraktığı derin izlerle yüzleşir. Geçmişin bitmek bilmeyen acılarıyla barışma ve evlatlarını kaybetmenin o tarifsiz boşluğuyla başa çıkma temaları etrafında örülen bu yapım, savaşın yıkımının cephede bitmediğini, insan hayatını ve ruhunu nesiller boyu derinden etkilediğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

6. Seddülbahir 32 Saat

Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik cephelerinden biri olan Çanakkale'de, Seddülbahir Kalesi'nin gölgesinde yaşanan gerçek bir kahramanlık destanı. Bu film, tarihin en kanlı anlarından birinde, Seddülbahir'de mücadele eden cesur bir Türk askerinin hayatının son 32 saatini gözler önüne seriyor. İnanılmaz bir direnişin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin öyküsünü anlatan bu yapım, izleyicileri cephenin en yoğun atmosferine taşıyarak o dönemin acımasız gerçekleriyle yüzleştiriyor. Sadece bir askerin değil, bir devrin kaderini değiştiren anlara tanıklık edin.

7. Gallipoli (1981)

Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı siperlerinde yankılanan, unutulmaz bir destan. Olimpiyat hayalleri kuran iki genç Avustralyalı sprinter, Türkiye'deki Gelibolu harekatının cehennemine gönderilir. Koşu pistlerindeki rekabetin yerini, mermi seslerinin ve patlamaların gölgesinde hayatta kalma mücadelesi alır. Bu amansız savaşın acımasız yüzüyle çarpışan bu iki kahraman, dostluklarını ve insanlıklarını sınayan gerçeklerle yüzleşirken, masumiyetlerini bir daha asla geri kazanamayacakları bir dünyanın şokunu yaşar.

8. Bir Millet Uyanıyor

Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı alevleri tüm dünyayı sararken, Anadolu toprakları da umutsuzluğun pençesindeydi. Ancak bu karanlık ve zorlu dönemde, yürekleri vatan sevgisiyle dolu bir avuç cesur Anadolu evladı, halkın derin uykusundan uyanarak geleceğe yürümesine öncülük etti. Onlar, bağımsızlık ateşiyle yanan bir meşale gibi, ulusun direniş ruhunu alevlendirdi.

9. Çanakkale Çocukları

Acımasız bir savaşın iki farklı cephesinde, iki cesur asker hayatta kalma mücadelesi verirken, bir yandan da yüreği endişeyle çarpan bir anne, amansız bir zamanla yarışa girişiyor. Bu sürükleyici hikaye, kaderleri ayrık düşmüş ancak ortak bir umutla bağlı bu üç kişinin, umutsuzlukla sınanan zorlu yolculuğunu gözler önüne seriyor. Her saniyenin hayati önem taşıdığı bu destansı mücadelede, zafer ve sevdiklerine kavuşma umudu, tüm engellere rağmen parlayabilecek mi?

10. Gallipoli (2015)

Birinci Dünya Savaşı'nın acımasız çağında, hayatın baharındaki dört genç Avustralyalı vatanseverlik çağrısına kulak vererek orduya yazılır. Masumiyetle çıktıkları bu yolculukta, cephenin zorlukları ve savaşın yıkıcı yüzüyle tanışacakları bilinciyle yola koyulurlar. Kaderleri onları, tarihin en kanlı ve en unutulmaz çatışmalarından birine ev sahipliği yapan Gelibolu Yarımadası'nın tozlu ve acımasız siperlerine sürükler. Gençliklerinin getirdiği umutlar ve hayaller, savaşın gerçekliğiyle yüzleşirken sonsuza dek değişecektir.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
