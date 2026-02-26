onedio
Citrini’nin Yapay Zeka Nedeniyle Oluşacak Kıyamet Senaryosunda Neler Var?

İsmail Kahraman
26.02.2026 - 12:05

ABD merkezli araştırma şirketi “Citrini Research” yapay zekanın iş hayatında yapacakları nedeniyle oluşacak kıyamet senaryosu gündemde. Şirketin yayınladığı rapor sonrasında ABD borsalarında da sert satışlar geldi. Ekonomi yazarı Barış Soydan, piyasaları sarsan Citrini raporunda neler olduğunu paylaştı. Raporun son kısmında, “Büyük kargaşa ortaya çıkacak, göstericiler yapay zeka şirketlerinin çevresine barikatlar kuracak, sistem tıkanacak.” ifadeleri yer aldı.

Yapay zeka teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmelerin iş piyasasına etkilerinin ne olacağı tartışılıyor.

ABD merkezli araştırma şirketi “Citrini Research”ün konuya ilişkin yeni raporu da gündem oldu. Raporun yayınlanmasından sonra ABD borsalarında işlem gören birçok şirketin hisselerinde sert düşüş yaşandı.

Ekonomi yazarı Barış Soydan da X’teki hesabından Citrini’nin kıyamet senaryosunda neler olduğunu yazdı.

'Yeni yapay zeka uygulaması Claude ve benzerleri, SaaS'dan başlayarak yazılım şirketlerini, sonra Visa, Uber gibi hizmet devlerini bitirecek.

Ofis işlerinde büyük işsizlik dalgası yaşanacak.

Yazılım ve diğer hizmet şirketlerine kredi veren finans devleri batacak.

2027'de Amerikan borsası %57 düşecek.

Kriz yapısal olduğu için Fed çaresiz kalacak.

Büyük kargaşa ortaya çıkacak, göstericiler yapay zeka şirketlerinin çevresine barikatlar kuracak, sistem tıkanacak.'

