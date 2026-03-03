onedio
Sosyal Medyada Bu Hafta En Çok Konuşulan Yerli Diziler

Taşacak Bu Deniz Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.03.2026 - 13:50

Yerli diziler için reyting sonuçlarının yanı sıra dizilerin sosyal medyadaki paylaşımları da gündem oluyor. Dizi izleyicileri sosyal medya konusunda birbirleriyle yarış içinde olurken 23 Şubat - 1 Mart haftasının sosyal medyada en çok konuşulan dizileri açıklandı.

KAYNAK: Diziworld

Yerli diziler arasındaki yarış sosyal medyada da devam ediyor.

Final kararlarının arka arkaya verildiği bu dönemde yerli diziler reytinglerin yanı sıra sosyal medyada gündem olma yarışına da giriyor. Seyirciler, fanı oldukları yerli dizilerin gündemde kalması için paylaşım yaparken en çok konuşulan dizi her hafta değişiyor. 

23 Şubat - 1 Mart haftasının en çok konuşulan dizi Halef: Köklerin Çağrısı olurken Diziword'ın paylaşımına göre Halef dizisi 103 bin etkileşim aldı.

İşte Diziworld verilerine göre 23 Şubat - 1 Mart haftasının en çok konuşulan dizileri:

  • Halef: Köklerin Çağrısı - 103.000

  • Kuruluş Orhan - 86.000

  • Taşacak Bu Deniz - 85.000

  • Eşref Rüya - 78.000

  • Veliaht - 74.000

  • Uzak Şehir - 59.000

  • Yeraltı - 42.000

  • A.B.İ. - 39.000

  • Teşkilat - 37.000

  • Sevdiğim Sensin - 30.000

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
