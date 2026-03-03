Sosyal Medyada Bu Hafta En Çok Konuşulan Yerli Diziler

Final kararlarının arka arkaya verildiği bu dönemde yerli diziler reytinglerin yanı sıra sosyal medyada gündem olma yarışına da giriyor. Seyirciler, fanı oldukları yerli dizilerin gündemde kalması için paylaşım yaparken en çok konuşulan dizi her hafta değişiyor.

23 Şubat - 1 Mart haftasının en çok konuşulan dizi Halef: Köklerin Çağrısı olurken Diziword'ın paylaşımına göre Halef dizisi 103 bin etkileşim aldı.