F1 Pilotu Charles Leclerc Masal Gibi Bir Düğünle Evlendi!
Formula 1 dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Charles Leclerc, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Alexandra Saint Mleux ile Monaco’da büyüleyici bir törenle dünyaevine girdi. Düğünden kareler kısa sürede gündeme oturdu.
Monako doğumlu ve Scuderia Ferrari takımı için Formula 1 yarışlarında adını tüm dünyaya duyuran başarılı pilot Charles Lecrec dünyaevine girdi.
Çiftin tören sonrası Instagram’da paylaştıkları karelerdeki 1957 model kırmızı Ferrari 250 Testa Rossa ile pozları adeta filmlerden fırlamış gibiydi!
