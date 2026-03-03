onedio
F1 Pilotu Charles Leclerc Masal Gibi Bir Düğünle Evlendi!

03.03.2026 - 09:34

Formula 1 dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Charles Leclerc, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Alexandra Saint Mleux ile Monaco’da büyüleyici bir törenle dünyaevine girdi. Düğünden kareler kısa sürede gündeme oturdu.

Monako doğumlu ve Scuderia Ferrari takımı için Formula 1 yarışlarında adını tüm dünyaya duyuran başarılı pilot Charles Lecrec dünyaevine girdi.

Ferrari koltuğunda fırtınalar estiren, Monaco doğumlu genç pilot Leclerc, pistlerdeki başarısı kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyordu. 2023 yılında birlikte görüntülenmeye başlayan çift, geçtiğimiz aylarda nişan haberleriyle konuşulmuştu.

2026’nın en romantik anlarından biri yaşandı! Monako’nun en ünlü Formula 1 pilotlarından biri olan Charles Leclerc, uzun süredir birlikte olduğu Fransız influencer ve model Alexandra Saint Mleux ile 28 Şubat 2026’da Monaco’da özel bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin mutlu günü sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündem oldu.

Çiftin tören sonrası Instagram’da paylaştıkları karelerdeki 1957 model kırmızı Ferrari 250 Testa Rossa ile pozları adeta filmlerden fırlamış gibiydi!

Gecenin yıldızı elbette Alexandra Saint Mleux oldu. Omuzları açık, zarif işlemelere sahip ve vücuda kusursuz oturan gelinliğiyle görenleri büyüledi.

Düğünden sonra Alexandra, Instagram biyografisini “Alexandra Leclerc 🦋” olarak güncelledi, çift ise 2027’de daha büyük bir kutlamayı hayranlarıyla paylaşacağını duyurdu.

