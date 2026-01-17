900 Yıllık Köprüde Hala İnsanlar Yaşıyor: Üzerinde Kafeler ve Dükkanlar Bile Var
Almanya’nın Thüringen eyaletinde yer alan Erfurt, Orta Çağ’dan kalma sıra dışı yapısıyla öne çıkıyor. Şehrin tam merkezinde uzanan Krämerbrücke, yaşam alanı olarak da kullanılıyor. Üzerinde evler, galeriler, kafeler ve atölyeler bulunuyor. Yüzyıllardır ayakta kalan köprü, günümüzde de yaşamın sürdüğü nadir örnekler arasında yer alıyor.
Orta Çağ’dan günümüze uzanan yaşayan köprü
Orta Çağ döneminde Krämerbrücke, Erfurt’un ticari hayatının kalbi sayılıyordu.
Günümüzde galeriler, kafeler ve evlerle dolu
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
