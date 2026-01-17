onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
900 Yıllık Köprüde Hala İnsanlar Yaşıyor: Üzerinde Kafeler ve Dükkanlar Bile Var

900 Yıllık Köprüde Hala İnsanlar Yaşıyor: Üzerinde Kafeler ve Dükkanlar Bile Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.01.2026 - 11:08

Almanya’nın Thüringen eyaletinde yer alan Erfurt, Orta Çağ’dan kalma sıra dışı yapısıyla öne çıkıyor. Şehrin tam merkezinde uzanan Krämerbrücke, yaşam alanı olarak da kullanılıyor. Üzerinde evler, galeriler, kafeler ve atölyeler bulunuyor. Yüzyıllardır ayakta kalan köprü, günümüzde de yaşamın sürdüğü nadir örnekler arasında yer alıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orta Çağ’dan günümüze uzanan yaşayan köprü

Orta Çağ’dan günümüze uzanan yaşayan köprü

Krämerbrücke, Gera Nehri üzerinde uzanıyor ve Avrupa’daki en uzun yerleşimli köprüler zinciri olarak biliniyor. Uzunluğu yaklaşık 125 metre. İlk olarak ahşap malzemeyle inşa edildi ancak 1325 yılında taş yapıya dönüştürüldü. Resmî kayıtlarda köprüye ilk kez 1156 yılında rastlanıyor. O dönem belgelerinde yapı, 'Pons rerum venalium' yani 'satılan şeyler köprüsü' adıyla anılıyor.

Başlangıçta köprü boyunca sıralanmış 62 dar yapı bulunuyordu. Zaman içinde yaşanan yangınlar ve yeniden düzenlemeler sonucunda yapı sayısı 32’ye kadar düştü. 

Günümüzde köprü üzerinde yaklaşık 80 kişi yaşamını sürdürüyor. Taş kemerler, kumtaşı detaylar ve gizli mahzenler yapının mimari karakterini oluşturuyor. Gotik, Rönesans ve Barok etkiler köprünün farklı bölümlerinde açıkça hissediliyor.

Orta Çağ döneminde Krämerbrücke, Erfurt’un ticari hayatının kalbi sayılıyordu.

Orta Çağ döneminde Krämerbrücke, Erfurt’un ticari hayatının kalbi sayılıyordu.

Köprü boyunca sıralanan küçük ahşap dükkanlarda kumaşlar, baharatlar, takılar ve el yapımı ürünler satılıyordu. Zaten köprü ismi de ince kumaşlar ve değerli eşyalar ticareti yapan tüccarlardan geliyor.

Köprünün iki ucunda geçmişte kiliseler yer alıyordu. Doğu ucunda St. Aegidius, batı ucunda ise St. Benedict Kilisesi bulunuyordu. Reform sonrası dönemde kiliselerin kullanım alanı daraldı. St. Benedict Kilisesi özel mülkiyete geçti ve 19. yüzyılın başlarında tamamen yıkıldı. St. Aegidius Kilisesi ise günümüze ulaşmayı başardı. Kulesine çıkanlar, 33 metre yükseklikten köprünün tamamını görebiliyor.

Günümüzde galeriler, kafeler ve evlerle dolu

Günümüzde galeriler, kafeler ve evlerle dolu

Yüzyıllar boyunca yangınlar, savaşlar ve şehirleşme baskısı yaşayan Krämerbrücke, çeşitli restorasyon çalışmalarından geçti. Artan trafik nedeniyle Rathausbrücke inşa edildi ve köprü üzerindeki yük hafifletildi. 20. yüzyıldaki savaşlar sırasında zarar gören bölümler modern tekniklerle onarıldı.

Günümüzde köprü boyunca sanat galerileri, kafeler, butik dükkânlar ve atölyeler sıralanıyor. Thüringen’e özgü mavi baskılı kumaşlar, seramikler, el yapımı cam ürünleri, ahşap oymalar ve geleneksel lezzetler köprüde satışa sunuluyor. Aynı zamanda yerel halk için yaşam alanı olma özelliğini de koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın