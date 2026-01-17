900 Yıllık Köprüde Hala İnsanlar Yaşıyor: Üzerinde Kafeler ve Dükkanlar Bile Var

Krämerbrücke, Gera Nehri üzerinde uzanıyor ve Avrupa’daki en uzun yerleşimli köprüler zinciri olarak biliniyor. Uzunluğu yaklaşık 125 metre. İlk olarak ahşap malzemeyle inşa edildi ancak 1325 yılında taş yapıya dönüştürüldü. Resmî kayıtlarda köprüye ilk kez 1156 yılında rastlanıyor. O dönem belgelerinde yapı, 'Pons rerum venalium' yani 'satılan şeyler köprüsü' adıyla anılıyor.

Başlangıçta köprü boyunca sıralanmış 62 dar yapı bulunuyordu. Zaman içinde yaşanan yangınlar ve yeniden düzenlemeler sonucunda yapı sayısı 32’ye kadar düştü.

Günümüzde köprü üzerinde yaklaşık 80 kişi yaşamını sürdürüyor. Taş kemerler, kumtaşı detaylar ve gizli mahzenler yapının mimari karakterini oluşturuyor. Gotik, Rönesans ve Barok etkiler köprünün farklı bölümlerinde açıkça hissediliyor.