Herkes Gerçek Sandı! Avrupa Köyünün 940 Milyon Dolara Birebir Kopyası Yapıldı

2012 yılında Çin, Avusturya’nın tarihi Hallstatt köyünün birebir kopyasını hayata geçirdi. Proje için yaklaşık 1 milyar dolar harcandı. Kilisesi, meydanı, ev cepheleri, çatı eğimleri ve sokak taşlarına kadar her detay titizlikle yeniden üretildi. Hatta orijinal köydeki kilise ve ana meydan dahi aynı ölçülerle kopyalandı.

Çinli ziyaretçiler köye adım attıklarında Avrupa’da gezdiklerini düşündüklerini dile getirdi. Bazı turistler fotoğrafların Avusturya’da çekildiğini sanacak kadar benzerlikten etkilendi. Orijinal Hallstatt ise uzun yıllar boyunca sakin, az nüfuslu ve sınırlı turist ağırlayan yerleşimlerden sayılıyordu. Kopya proje sonrasında iki yerleşim de küresel ölçekte tanınır hale geldi.