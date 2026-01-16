Herkes Gerçek Sandı! Avrupa Köyünün 940 Milyon Dolara Birebir Kopyası Yapıldı
Avrupa masallarından fırlamış gibi görünen Hallstatt köyü, Avusturya Alpleri’nin ortasında yer alıyor. Yüzyıllardır aynı silueti koruyan evleri ve göl manzarasıyla UNESCO listesinde bulunuyor. Fakat hikâye burada bitmiyor. Çin, köyün birebir kopyasını inşa etti. Üstelik binlerce kilometre ötede.
Çin, Avusturya’daki Hallstatt köyünü neredeyse kusursuz şekilde kopyaladı
Proje gizlilik içinde ilerledi, gerçek tesadüf sonucu ortaya çıktı
Kopya köy, Çin’de lüks yaşam alanı olarak tasarlandı
