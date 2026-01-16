onedio
Herkes Gerçek Sandı! Avrupa Köyünün 940 Milyon Dolara Birebir Kopyası Yapıldı

Gökçe Cici
16.01.2026 - 11:53

Avrupa masallarından fırlamış gibi görünen Hallstatt köyü, Avusturya Alpleri’nin ortasında yer alıyor. Yüzyıllardır aynı silueti koruyan evleri ve göl manzarasıyla UNESCO listesinde bulunuyor. Fakat hikâye burada bitmiyor. Çin, köyün birebir kopyasını inşa etti. Üstelik binlerce kilometre ötede.

Kaynak

Çin, Avusturya’daki Hallstatt köyünü neredeyse kusursuz şekilde kopyaladı

Çin, Avusturya’daki Hallstatt köyünü neredeyse kusursuz şekilde kopyaladı

2012 yılında Çin, Avusturya’nın tarihi Hallstatt köyünün birebir kopyasını hayata geçirdi. Proje için yaklaşık 1 milyar dolar harcandı. Kilisesi, meydanı, ev cepheleri, çatı eğimleri ve sokak taşlarına kadar her detay titizlikle yeniden üretildi. Hatta orijinal köydeki kilise ve ana meydan dahi aynı ölçülerle kopyalandı.

Çinli ziyaretçiler köye adım attıklarında Avrupa’da gezdiklerini düşündüklerini dile getirdi. Bazı turistler fotoğrafların Avusturya’da çekildiğini sanacak kadar benzerlikten etkilendi. Orijinal Hallstatt ise uzun yıllar boyunca sakin, az nüfuslu ve sınırlı turist ağırlayan yerleşimlerden sayılıyordu. Kopya proje sonrasında iki yerleşim de küresel ölçekte tanınır hale geldi.

Proje gizlilik içinde ilerledi, gerçek tesadüf sonucu ortaya çıktı

Proje gizlilik içinde ilerledi, gerçek tesadüf sonucu ortaya çıktı

Çinli mimar ve şehir plancılarından oluşan ekip, Avusturya’daki Hallstatt köyünü defalarca ziyaret etti. Evlerin cephe ölçüleri, çeşmeler, sokak aralıkları, taş dokuları ve mimari oranlar tek tek belgelendi. Planlar o kadar detaylı hazırlandı ki, köyün ruhu kâğıda aktarılmış gibiydi.

Proje uzun süre gizli tutuldu. Ta ki ekipte yer alan mimarlardan biri çizimleri Avusturya’daki otelde unutana kadar. Planların bulunmasıyla birlikte Çin’de Hallstatt kopyası inşa edildiği ortaya çıktı. Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı. Bazıları kültürün kopyalanamayacağını savundu, bazıları ise ilginin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kopya köy, Çin’de lüks yaşam alanı olarak tasarlandı

Kopya köy, Çin’de lüks yaşam alanı olarak tasarlandı

Çin’de inşa edilen Hallstatt, turistik ilgi kadar yüksek gelir grubuna hitap eden konut projesi olarak planlandı. Yaklaşık 940 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen yerleşimde, Avrupa mimarisini çağrıştıran sokaklar, meydanlar ve yapılar özenle oluşturuldu. Projenin merkezinde yer alan köy alanı deneyim odaklı tasarlanırken, çevresindeki villalar ülkenin varlıklı kesimine sunuldu.

Avusturya’daki Hallstatt ise kopya proje sonrasında beklenmedik şekilde küresel ilgi gördü. Sosyal medya paylaşımları, diziler ve belgeseller sayesinde ziyaretçi sayısı ciddi biçimde arttı. Küçük yerleşim, günlük on binlerce ziyaretçiyi ağırlamak zorunda kaldı.

