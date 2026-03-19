onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Veliaht’ın Yapımcısından ATV’ye Yeni Dizi: Mercan Köşk’ün Yönetmeni Netleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.03.2026 - 15:19

Yeni sezon için hazırlanan diziler televizyon dünyasında konuşulmaya başladı. Yapım şirketleri peş peşe yeni projelerini duyuruyor. Bu projelerden biri de Mercan Köşk oldu. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan diziye dair birkaç detay netleşti. Güçlü hikayesiyle öne çıkan yapımın hazırlıkları sürüyor. Dizinin yönetmen koltuğuna oturacak isim belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mercan Köşk dizisi yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alıyor.

ATV ekranlarında yayınlanacak yapım için çalışmalar devam ediyor. Dizinin yapımcılığını Faro üstleniyor. Yapım şirketi daha önce Veliaht dizisiyle adından söz ettirmişti. Dizinin senaryosu da Ahunur Serdaroğlu tarafından kaleme alındı.

Dizinin yönetmeni de netleşti, yönetmen koltuğuna Yahya Samancı oturacak.

Peki ya ATV’nin yeni sizisi Mercan Köşk’ün konusu ne?

Hikaye, babasını bir saldırı sonucu kaybeden Cemre’nin yaşadığı sarsıcı olayla başlıyor. Bu kayıp, onu intikam duygusuyla polis olmaya sürüklüyor. Geçmişin yükünü taşıyan Cemre’nin yolu, sevdiği adamın peşinden Mersin’e uzanıyor. Burada kendisini beklediğinden çok farklı ve derin bir dünyanın içinde buluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilgizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın