"Avrupa'nın Hawaii'si" Olarak Anılıyor! 2026'nın En Popüler Tatil Noktası Oldu

16.01.2026 - 12:23

Siyah kumlu sahillerle yeşil vadilerin yan yana uzandığı nadir rotalardan Madeira, son dönemde seyahat listelerinin üst sıralarında yer alıyor. Atlas Okyanusu’ndaki konumu sayesinde yıl boyunca dengeli hava koşulları sunuyor. Volkanik yapısı ve doğa yürüyüş rotaları adaya güçlü karakter kazandırıyor. Tripadvisor kullanıcı yorumları da ilgiyi zirveye taşıdı. 2026 için öne çıkan destinasyonlar arasında ilk sıraya yerleşti.

Kaynak

"Avrupa’nın Hawaii’si" tanımı, ada için boşuna kullanılmıyor

Volkanik kökenli siyah kumlu plajlar, dik yamaçlar ve sisle kaplanan dağ siluetleri Madeira’yı benzerlerinden ayırıyor. Levada yürüyüş yolları boyunca uzanan vadiler, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen gezginlerin ilgisini çekiyor. Altın rengi kumsallarla koyu renkli volkanik sahillerin yan yana bulunması, adaya görsel çeşitlilik kazandırıyor.

Tripadvisor Travellers’ Choice Awards sonuçlarına göre Madeira, Vietnam’dan Quy Nhon, Brezilya’dan Recife ve Meksika’dan Puerto Escondido gibi popüler rotaları geride bıraktı. Değerlendirmeler, 2025 boyunca yapılan yüksek puanlı kullanıcı yorumlarına dayanıyor. Ziyaretçiler özellikle manzara çeşitliliği, mimari detaylar ve açık hava aktivitelerinden övgüyle söz ediyor.

Ilıman iklim, artan uçuşlar ve ulaşılabilirlik ilgiyi büyütüyor

Portekiz ana karasından yaklaşık 1.000 kilometre uzaklıktaki ada, Afrika kıtasına Avrupa’dan daha yakın konumda yer alıyor. Yaz aylarında ortalama sıcaklık 25 derece civarında seyrediyor, kış döneminde ise 17 derece seviyelerinde kalıyor. Yıl boyunca dengeli hava koşulları, seyahat planlarını esnek hâle getiriyor.

Popülerliğin artmasında ulaşım ağındaki genişleme de etkili. Mart 2025 ile Mart 2026 arasında Birleşik Krallık çıkışlı uçuş kapasitesinde yüzde 17 artış kaydedildi. Londra merkezli seferlerin yanı sıra Belfast, Manchester, Edinburgh ve Bristol gibi şehirlerden bağlantılar genişletildi. Düşük maliyetli hava yolu seçenekleri, adayı daha geniş kitleler için erişilebilir kılıyor.

Doğa, gastronomi ve festivaller aynı takvimde buluşuyor

Kıyı şeridinde balina ve yunus gözlemi, Calheta ve Machico gibi altın kumlu sahillerde deniz keyfiyle birleşiyor. Porto do Seixal sahili ise siyah volkanik kumu, turkuaz rengi denizi ve yeşil kayalıklarıyla en çok fotoğraflanan noktalar arasında yer alıyor. Şelalelerle çevrili alanlar, adanın vahşi doğa hissini güçlendiriyor.

Yemek kültürü de adanın öne çıkan başlıklarından. Atlantik deniz ürünleri, yerel et yemekleri ve tropikal meyveler mutfakta geniş yer tutuyor. Espetada gibi yerel lezzetler, gastronomi meraklılarının ilgisini çekiyor.

