"Avrupa'nın Hawaii'si" Olarak Anılıyor! 2026'nın En Popüler Tatil Noktası Oldu

Kıyı şeridinde balina ve yunus gözlemi, Calheta ve Machico gibi altın kumlu sahillerde deniz keyfiyle birleşiyor. Porto do Seixal sahili ise siyah volkanik kumu, turkuaz rengi denizi ve yeşil kayalıklarıyla en çok fotoğraflanan noktalar arasında yer alıyor. Şelalelerle çevrili alanlar, adanın vahşi doğa hissini güçlendiriyor.

Yemek kültürü de adanın öne çıkan başlıklarından. Atlantik deniz ürünleri, yerel et yemekleri ve tropikal meyveler mutfakta geniş yer tutuyor. Espetada gibi yerel lezzetler, gastronomi meraklılarının ilgisini çekiyor.