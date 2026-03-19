onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eşi Benzeri Yok: Dünyada Birçok Kişiyi Büyüleyen 15 Olağanüstü Yer

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 15:20

Dünyanın dört bir yanında öyle yerler var ki, gördüğünüzde gözlerinize inanamıyorsunuz. Bazıları mimarisiyle, bazıları doğanın sıradışı dokunuşlarıyla öne çıkıyor. Bu içerikte, Wikipedia sayfalarına sahip ve gerçekten eşi benzeri olmayan 15 benzersiz yeri keşfe çıkıyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Habitat 67 – Montreal, Kanada

Saint Lawrence Nehri kıyısında yer alan Habitat 67, sıradan apartman bloklarını tersine çevirerek birbirine geçen beton küplerle inşa edilmiş bir mimari deney. Her daire kendi teras bahçesine sahip, yoğun ama ferah bir yaşam alanı sunuyor. Modern şehir yaşamını yeniden tanımlayan bu yapı, mimarlıkta devrim niteliğinde kabul ediliyor.

2. National Fisheries Development Board Binası – Hyderabad, Hindistan

2012’de açılan bu dört katlı bina, dev bir balık formunda tasarlanmış. Mimari olarak eğlenceli ve dikkat çekici bir şekilde, içinde neler yapıldığını hemen anlatıyor. Gerçekten süsleme değil, fonksiyonel bir yapı aynı zamanda.

3. Cube Houses – Rotterdam & Helmond, Hollanda

45 derece açıyla eğik, sarı küpler şeklindeki bu evler, bir geometri deneyinin sonucu gibi görünüyor. İlk bakışta içine girmenin imkansız olduğu düşünülse de içleri oldukça işlevsel ve yaratıcı. Sokaktan bakıldığında şaşırtıcı bir görsellik sunuyor.

4. Cologne Kanalizasyon Sistemi – Köln, Almanya

Roma döneminden kalan bu yeraltı ağı, 1890’daki yenilemede avize ve klasik müzikle süslenmiş. Başlangıçta Kaiser William için dekore edilse de, günümüzde konser ve turlar için kullanılıyor. Kanalizasyon ile lüksün birleştiği nadir yerlerden biri.

5. Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı – Brezilya

Brezilya’nın bu “sulu çölü”, rüzgarla şekillenen geniş kumullar ve yağmur mevsiminde oluşan berrak lagünlerle benzersiz bir manzara sunuyor. Ziyaretçiler hem çöl hem de doğal havuz deneyimi yaşayabiliyor. Bu olağanüstü ekosistem, doğanın şaşırtıcı yanını gösteriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dude Chilling Park – Vancouver, Kanada

Guelph Park’taki sedir heykel, resmi adıyla Reclining Figure, halk arasında “Rahatlayan Adam” olarak anılıyor. Sanatçı Viktor Briestensky’nin mizahi dokunuşu ve topluluk desteği, tabelanın kalıcı olmasını sağladı. Park artık bir yerel simge ve espri kaynağı.

7. Hang Nga Guesthouse – Da Lat, Vietnam

“Çılgın Ev” olarak bilinen bu yapı, dev bir ağaç gibi organik ve sürreal bir tasarıma sahip. Mimari, dolambaçlı tüneller ve beton örümcek ağlarıyla, bir binadan çok masalsı bir deneyim sunuyor. Standart planlar terk edilerek doğayla bağ kurmayı amaçlıyor.

8. Abode Of Chaos – Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Fransa

Thierry Ehrmann’in kurduğu bu çağdaş sanat müzesi, toplumsal çöküşü yansıtan eserlerle dolu. Açgözlülük, ikiyüzlülük ve öfke temaları işleniyor. Yılda yaklaşık 120.000 ziyaretçi, dünyaya farklı bir perspektifle bakmak için burayı ziyaret ediyor.

9. Barack Obama Plaza – Moneygall, İrlanda

Bu benzin istasyonu, 44. ABD Başkanı Obama’nın atalarının buradan göç etmesi anısına inşa edilmiş. Yaklaşık 9 milyon dolar yatırılan proje, yerel halk ve turistler için önemli bir durak haline gelmiş. İçinde kafe, hediyelik eşya ve bronz heykeller bulunuyor.

10. Brusio Spiral Viaduct – İsviçre

1908’de tamamlanan taş viyadük, tren yolculuğunu mimari bir gösteriye dönüştürüyor. 360 derece dönen yapı, trenin kısa mesafede yüksekliği aşmasını sağlıyor. Bernina Demiryolu’nda eşsiz bir mühendislik harikası olarak dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Buzludzha Anıtı – Bulgaristan

Balkan Dağları’nda uzay gemisi gibi görünen bu yapı, 1980’de Bulgar sosyalist hareketini anmak için inşa edilmiş. Rejim çöktükten sonra harap olmuş, ancak şu anda koruma çalışmaları sürüyor. Terk edilmiş halde bile etkileyici ve ürkütücü bir atmosfer sunuyor.

12. Pig Beach – Exuma, Bahamalar

Big Major Cay adasında, feral domuzlar serbestçe denize giriyor ve yüzüyor. Domuzların nasıl buraya geldiği kesin değil; gemi kazası veya terk edilen hayvanlar olabilir. Ziyaretçiler için beklenmedik ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.

13. Foamhenge – Virginia, ABD

Styrofoam’dan yapılmış, Stonehenge’in tam ölçekli bir replikası. Rüzgar ve yağmurdan etkilenmediği için taşlardan daha “keskin” görünebilir.

14. Abuja Uçak Evi – Abuja, Nijerya

Bir adam, karısının seyahat tutkusunu kutlamak için evini uçağın üstüne inşa ettirmiş. Tesis, misafirhane ve kontrol kulesi gibi ek yapılarla havacılık temasını sürdürüyor. Gökyüzünden bakıldığında, evle hangar arasındaki sınır kayboluyor.

15. Yüksek Topuklu Düğün Kilisesi – Budai, Tayvan

Masalsı camdan topuk şeklindeki kilise, 1960’larda Blackfoot hastalığı nedeniyle düğünü iptal edilen bir kadını anmak için yapılmış. 320 mavi cam panelle inşa edilen yapı, hem mimari bir şaheser hem de hüzünlü bir anıt.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın