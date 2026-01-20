onedio
Kedi veya Köpek Değil! İnsan Duygularını Anında Algılayan Hayvan Ortaya Çıktı

Kedi veya Köpek Değil! İnsan Duygularını Anında Algılayan Hayvan Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 14:35

Köpeklerin insan ruh halini sezme yeteneği yıllardır bilimsel araştırmaların konusu oluyor. Sadakatleri kadar duygusal hassasiyetleriyle de tanınan köpekler, 'insanın en yakın dostu' olarak kabul ediliyor. Ancak son araştırmalar, insan duygularını algılayabilen canlılar listesine yeni bir tür daha ekliyor. Fransa merkezli çalışma, atların insan korkusunu koklayarak fark edebildiğini gösteriyor.

Atlar, insan korkusunu koku yoluyla algılayabiliyor

Atlar, insan korkusunu koku yoluyla algılayabiliyor

Fransa’daki Tours Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, atların insan terinde yer alan duygusal sinyallere tepki verdiği tespit edildi. Araştırma kapsamında, korku veya mutluluk içeren videolar izleyen insanların koltuk altına pamuk pedler yerleştirildi. Ardından pedler, 43 dişi atın burun hizasına tutuldu ve davranış değişimleri gözlemlendi.

Korku anında alınan koku örneklerine maruz kalan atların kalp atış hızında artış görüldü. Aynı zamanda beklenmedik uyaranlara karşı daha kolay irkilme, yabancı nesnelere uzun süre bakma ve insanlara yaklaşmada isteksizlik gibi tepkiler kaydedildi. Mutluluk veya nötr koku örnekleriyle karşılaşan atlarda ise daha sakin davranışlar gözlemlendi.

İnsan terindeki kimyasal değişimler hayvanlar tarafından ayırt ediliyor

İnsan terindeki kimyasal değişimler hayvanlar tarafından ayırt ediliyor

Araştırmaya göre korku sırasında insan vücudu adrenalin ve kortizol gibi stres hormonları salgılıyor. Hormonlardaki artış, terin kimyasal yapısını değiştiriyor ve uçucu organik bileşenlerden oluşan farklı bir koku profili ortaya çıkıyor. Aldehitler, ketonlar, yağ asitleri ve steroid kökenli bileşenler, korkuyla ilişkili ter örneklerinde daha yoğun şekilde bulunuyor.

İnsan burnu açısından fark edilmesi zor olan söz konusu kimyasal değişimler, hassas koku alma duyusuna sahip hayvanlar tarafından algılanabiliyor. Araştırma ekibi, atların da köpekler gibi insan duygularını fiziksel temas veya mimik olmadan, yalnızca koku üzerinden ayırt edebildiğini belirtiyor.

Köpeklerden farklı olarak atlarda yetenek hayatta kalmayla ilişkili

Köpeklerden farklı olarak atlarda yetenek hayatta kalmayla ilişkili

Araştırmacılar, köpeklerin insan duygularını algılama becerisini evcilleşme sürecine bağlıyor. Atlar açısından ise söz konusu yeteneğin doğrudan hayatta kalma refleksiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Doğal ortamda tehlikeyi erken fark etme zorunluluğu, atların çevredeki stres sinyallerine karşı daha duyarlı hale gelmesini sağlamış olabilir.

Çalışmada görüşlerine yer verilen bilim insanları, duygusal sinyallerin yalnızca aynı tür içinde değil, türler arasında da etkili olabildiğine dikkat çekiyor. İnsanların farkında olmadan duygularını hayvanlara aktarabildiği, karşılığında hayvanların da kendi duygusal tepkilerini değiştirdiği vurgulanıyor.

