Kedi veya Köpek Değil! İnsan Duygularını Anında Algılayan Hayvan Ortaya Çıktı
Köpeklerin insan ruh halini sezme yeteneği yıllardır bilimsel araştırmaların konusu oluyor. Sadakatleri kadar duygusal hassasiyetleriyle de tanınan köpekler, 'insanın en yakın dostu' olarak kabul ediliyor. Ancak son araştırmalar, insan duygularını algılayabilen canlılar listesine yeni bir tür daha ekliyor. Fransa merkezli çalışma, atların insan korkusunu koklayarak fark edebildiğini gösteriyor.
Atlar, insan korkusunu koku yoluyla algılayabiliyor
İnsan terindeki kimyasal değişimler hayvanlar tarafından ayırt ediliyor
Köpeklerden farklı olarak atlarda yetenek hayatta kalmayla ilişkili
