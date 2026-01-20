Kedi veya Köpek Değil! İnsan Duygularını Anında Algılayan Hayvan Ortaya Çıktı

Araştırmaya göre korku sırasında insan vücudu adrenalin ve kortizol gibi stres hormonları salgılıyor. Hormonlardaki artış, terin kimyasal yapısını değiştiriyor ve uçucu organik bileşenlerden oluşan farklı bir koku profili ortaya çıkıyor. Aldehitler, ketonlar, yağ asitleri ve steroid kökenli bileşenler, korkuyla ilişkili ter örneklerinde daha yoğun şekilde bulunuyor.

İnsan burnu açısından fark edilmesi zor olan söz konusu kimyasal değişimler, hassas koku alma duyusuna sahip hayvanlar tarafından algılanabiliyor. Araştırma ekibi, atların da köpekler gibi insan duygularını fiziksel temas veya mimik olmadan, yalnızca koku üzerinden ayırt edebildiğini belirtiyor.