Kediler Neden Akan Trafikte Arabalardan Kaçmaz?
Sokakta, mahalle arasında ya da yoğun trafikte aynı manzaraya maalesef ki rastlayabiliyoruz. Köpeklerden çok kedilerin araç kazalarına karışması tesadüf gibi görünse de arkasında ciddi nedenler yer alıyor. Sadece dikkat dağınıklığı değil, biyolojik yapı, refleks sistemi ve hayatta kalma içgüdüleri de tabloyu belirliyor. Üstelik şehir düzeni, gürültü ve ışık dengesi kediler için risk faktörlerini artırıyor.
Kaynak: hashem.alghaili
Panik anında bilinç kapanıyor, ilkel hayatta kalma kodu devreye giriyor
Kaçış yerine savunma, geri çekilme yerine geri dönme refleksi çalışıyor
Köpek davranış sistemi ile kedi içgüdü yapısı arasındaki fark kazayı belirliyor
