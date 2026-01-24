Kediler Neden Akan Trafikte Arabalardan Kaçmaz?

Korku anında kedilerin bilinçli düşünme mekanizması devre dışı kalıyor. Sinir sistemi kontrolü içgüdüsel reflekslere bırakıyor. Hayatta kalma kodu aktifleşiyor. Sorun tam olarak burada başlıyor çünkü kod, ormanlar ve doğal yaşam alanları için gelişmiş durumda, asfalt yollar için değil.

İlkel refleks sistemi, en küçük ve en karanlık alanı güvenli bölge olarak algılıyor. Hareket eden araç altı, panik yaşayan kedi için sığınak gibi algılanıyor. Tehlikeden kaçış, doğrudan tehlikenin içine yönelme davranışına dönüşüyor. Şehir ortamında güvenli alan ile ölümcül alan arasındaki fark içgüdü tarafından ayırt edilemiyor.