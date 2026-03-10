onedio
Ünlü Şarkıcı Zeynep Bastık Paris Moda Haftası’nda Podyuma Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
10.03.2026 - 10:11

Pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık bu kez sahnede değil, moda dünyasında yaptığı sürpriz bir hamleyle gündemde. Ünlü şarkıcı, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Tayfun Kaba defilesinde podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Son yıllarda Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri haline gelen Zeynep Bastık, güçlü sesi ve enerjik sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özellikle Uslanmıyor Bu, Lan, Her Mevsim Yazım ve Ara gibi hit şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Bastık, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı son dönemde yalnızca müziğiyle değil, moda dünyasındaki adımlarıyla da dikkat çekti.

Zeynep Bastık, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Türk tasarımcı Tayfun Kaba defilesinde podyuma çıkarak yürüdü.

Ünlü şarkıcının defilede sergilediği iddialı görünüm ve podyum performansı sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı. Bastık’ın moda dünyasındaki bu sürpriz adımı hayranları tarafından büyük ilgi görürken, ünlü ismin podyumda yürüdüğü anlar da etkinliğin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

