Ünlü Şarkıcı Zeynep Bastık Paris Moda Haftası’nda Podyuma Çıktı!
Pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık bu kez sahnede değil, moda dünyasında yaptığı sürpriz bir hamleyle gündemde. Ünlü şarkıcı, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Tayfun Kaba defilesinde podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çekti.
Son yıllarda Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri haline gelen Zeynep Bastık, güçlü sesi ve enerjik sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Zeynep Bastık, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Türk tasarımcı Tayfun Kaba defilesinde podyuma çıkarak yürüdü.
