Psikolojiye Göre Sürekli Sinirli Olmak Ne Anlama Geliyor?

Sinirlilik, birçok ruh sağlığı tanısında doğrudan semptom olarak tanımlanıyor. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) sınıflandırmasına göre, sinirlilik hali en az 15 farklı psikiyatrik tanı kategorisinde yer alıyor.

Psikolojik araştırmalar, özellikle bağlanma stilleri üzerinden önemli veriler sunuyor. Akademik çalışmalarda kaygılı bağlanma ve kaçınmacı bağlanma stillerinin, artmış sinirlilik ve düşük stres toleransı ile ilişkili olduğu ortaya konuluyor. İlişkisel travma yaşayan bireylerde duygusal savunma mekanizmaları daha sert çalıştığı için, dış uyaranlara karşı tepkiler daha keskin hale geliyor.