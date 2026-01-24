Psikolojiye Göre Sürekli Sinirli Olmak Ne Anlama Geliyor?
Herkesin zaman zaman tahammül eşiği düşüyor. Trafik, küçük tartışmalar, gündelik aksilikler daha büyük tepkiler doğurabiliyor. Sabır daha çabuk tükeniyor, tahammülsüzlük artıyor. Sinirlilik hali geçici olabiliyor ama bazı kişiler için neredeyse karakter özelliği gibi algılanıyor. Psikoloji alanındaki araştırmalar, sürekli sinirli ruh halinin çoğu zaman yüzeyde görünen sebeplerden çok daha derin köklere dayandığını söylüyor.
Sürekli sinirlilik hali çoğu zaman kontrolsüz stres ve travmalarla bağlantılı
Sürekli sinirlilik hali ruh sağlığı bozukluklarının belirtisi olabiliyor
Sinirlilik hali zamanla zihinsel döngüye dönüşüyor ve sosyal izolasyon yaratıyor
