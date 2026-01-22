Psikolojiye Göre İnsanların İsimlerini Sürekli Unutmak Ne Demek?

İsim unutma, bireysel bir sorun gibi algılansa da psikoloji literatüründe oldukça yaygın görülen bilişsel bir durum olarak tanımlanıyor. Klinik hafıza bozukluklarıyla karıştırılsa da akademik veriler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Sorun çoğu zaman depolama değil, kodlama ve erişim süreçlerinde oluşan zayıflıkla ilişkili ilerliyor.

Kaynak