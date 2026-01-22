Nükleere Dayanıklıydı! Soğuk Savaş Döneminden Kalma Sığınak Uçurumda Asılı Kaldı

Ülke genelindeki 16.000 km’yi aşan kıyı şeridi boyunca toprak kaymaları, uçurum çöküşleri ve deniz seviyesi yükselmesi etkisini artırıyor. Tunstall çevresi, Avrupa’nın en hızlı aşınan kıyı bölgeleri arasında gösteriliyor. Jeologlara göre süreç doğal olsa da deniz seviyesindeki artış ve iklim değişikliği, hızlanmayı daha görünür hâle getiriyor.

Sığınak, artık askeri yapı olmaktan çok sembolik anlam taşıyor. Bölge sakinleri ve araştırmacılar, yapının son günlerini belgelemeye başladı. Her sabah çekilen görüntüler sosyal medya ve video platformlarında paylaşılmaya devam ediyor. Küresel ilgi artarken, yerel yönetimler hem uçurum üstünde hem sahil hattında yaklaşımı yasakladı.