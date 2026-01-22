onedio
Nükleere Dayanıklıydı! Soğuk Savaş Döneminden Kalma Sığınak Uçurumda Asılı Kaldı

Gökçe Cici
22.01.2026 - 11:51

Nükleer savaşa dayanacak şekilde inşa edilen yapı, doğa karşısında tutunmayı başaramadı. İngiltere’nin Yorkshire kıyılarında yer alan sığınak, uçurumun kenarında adeta havada asılı duruyor. 1959 yılında Soğuk Savaş korkusuyla yapılan yapı, bugün çöküşün simgesi haline gelmiş durumda. Kıyı erozyonu, yapıyı denize sürüklemeye hazırlanıyor.

Nükleer savaşa karşı inşa edildi, doğa karşısında savunmasız kaldı

Sığınak, 1959 yılında nükleer saldırı ihtimaline karşı gözlem noktası olarak inşa edildi. Resmi adı Tunstall Royal Observer Corps Post olan yapı, Soğuk Savaş döneminin korku ikliminde tasarlandı. 

İçeride görev yapacak kişilerin patlama şokunu algılayıp ülke genelindeki diğer merkezlere bilgi aktarması hedefleniyordu. Yapı, kalın tuğla duvarlar ve yer altı sistemleriyle nükleer patlamalara dayanacak şekilde planlandı.

Yıllar boyunca ayakta kalan yapı, askeri tehditlere karşı güçlü kalmayı başardı. Ancak denizle yarışacak şekilde tasarlanan herhangi mühendislik sistemi bulunmuyordu. Kıyı hattında ilerleyen erozyon, uçurum zeminini parça parça aşındırdı. Son noktada yapı, kayalık zeminden kopmuş şekilde boşlukta kalmaya başladı.

İngiltere kıyılarının yaklaşık %17’si aktif erozyon tehdidi altında bulunuyor

Ülke genelindeki 16.000 km’yi aşan kıyı şeridi boyunca toprak kaymaları, uçurum çöküşleri ve deniz seviyesi yükselmesi etkisini artırıyor. Tunstall çevresi, Avrupa’nın en hızlı aşınan kıyı bölgeleri arasında gösteriliyor. Jeologlara göre süreç doğal olsa da deniz seviyesindeki artış ve iklim değişikliği, hızlanmayı daha görünür hâle getiriyor.

Sığınak, artık askeri yapı olmaktan çok sembolik anlam taşıyor. Bölge sakinleri ve araştırmacılar, yapının son günlerini belgelemeye başladı. Her sabah çekilen görüntüler sosyal medya ve video platformlarında paylaşılmaya devam ediyor. Küresel ilgi artarken, yerel yönetimler hem uçurum üstünde hem sahil hattında yaklaşımı yasakladı.

