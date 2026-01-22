Nükleere Dayanıklıydı! Soğuk Savaş Döneminden Kalma Sığınak Uçurumda Asılı Kaldı
Nükleer savaşa dayanacak şekilde inşa edilen yapı, doğa karşısında tutunmayı başaramadı. İngiltere’nin Yorkshire kıyılarında yer alan sığınak, uçurumun kenarında adeta havada asılı duruyor. 1959 yılında Soğuk Savaş korkusuyla yapılan yapı, bugün çöküşün simgesi haline gelmiş durumda. Kıyı erozyonu, yapıyı denize sürüklemeye hazırlanıyor.
Nükleer savaşa karşı inşa edildi, doğa karşısında savunmasız kaldı
İngiltere kıyılarının yaklaşık %17’si aktif erozyon tehdidi altında bulunuyor
