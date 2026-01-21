Çamaşırları Kışın Daha Hızlı Kurutmanın Basit Hilesi! Kurutma Makinesine Gerek Yok

Kış aylarında ev içinde çamaşır kurutmak çoğu kişi için sabır testi haline geliyor. Radyatörler çalışsa bile nem sorunu peşini bırakmıyor. Tam da tam noktada sosyal medyada paylaşılan basit bir yöntem gündeme oturdu. Çamaşır makinesindeki tek ayar sayesinde giysilerin çok daha kısa sürede kuruduğu öne sürülüyor. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından denendi.

Kaynak