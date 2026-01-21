onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çamaşırları Kışın Daha Hızlı Kurutmanın Basit Hilesi! Kurutma Makinesine Gerek Yok

Çamaşırları Kışın Daha Hızlı Kurutmanın Basit Hilesi! Kurutma Makinesine Gerek Yok

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.01.2026 - 16:34

Kış aylarında ev içinde çamaşır kurutmak çoğu kişi için sabır testi haline geliyor. Radyatörler çalışsa bile nem sorunu peşini bırakmıyor. Tam da tam noktada sosyal medyada paylaşılan basit bir yöntem gündeme oturdu. Çamaşır makinesindeki tek ayar sayesinde giysilerin çok daha kısa sürede kuruduğu öne sürülüyor. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından denendi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada yayılan yöntem, çamaşır makinesindeki sıkma ayarına dayanıyor

Sosyal medyada yayılan yöntem, çamaşır makinesindeki sıkma ayarına dayanıyor

Düzenleme ve ev organizasyonu üzerine paylaşımlar yapan Nicola Lewis, Instagram hesabında dikkat çeken bir video yayınladı. Lewis, yıkama programı tamamlandıktan sonra çamaşırları asmak yerine ekstra sıkma döngüsüne sokmayı önerdi.

Sıkma programı sırasında giysilere su eklenmiyor, yalnızca yüksek devirle dönerek nem dışarı atılıyor. Devir sayısı yükseldikçe kumaşta kalan su miktarı azalıyor. Lewis’e göre işlem sonrası çamaşırlar askıya alındığında kuruma süresi gözle görülür şekilde kısalıyor. Videoda ayrıca çamaşırların asılmadan önce hafifçe silkelenmesi gerektiği vurgulandı.

Uzmanlara göre ekstra sıkma, enerji tüketimi açısından da avantaj sağlıyor

Uzmanlara göre ekstra sıkma, enerji tüketimi açısından da avantaj sağlıyor

Isı kullanmadan nem uzaklaştırıldığı için enerji tüketimi düşüyor. Kurutma makinesi çalıştırmak yerine sıkma süresini uzatmak, elektrik faturası üzerinde daha hafif etki bırakıyor.

Uzman görüşlerinde nem alma cihazı kullanımına da dikkat çekiliyor. Çamaşır askısının yanına yerleştirilen nem alıcı, ortam havasındaki rutubeti çekerek kuruma sürecini hızlandırıyor. Aynı zamanda camlarda oluşan terleme ve duvarlardaki küf riskini azaltıyor. Uzmanlara göre yöntem, özellikle kış aylarında ev sağlığı açısından da olumlu sonuçlar veriyor.

Fan ve hava dolaşımı, yöntemi destekleyen tamamlayıcı adımlar arasında

Fan ve hava dolaşımı, yöntemi destekleyen tamamlayıcı adımlar arasında

Paylaşılan videoda masaüstü fan kullanımına da yer verildi. Fan sayesinde ortamda hava sirkülasyonu artıyor ve soğuk hava hareketi kuruma sürecini hızlandırıyor. Isıtıcı açmadan gerçekleştirilen yöntem, düşük maliyetli alternatif olarak öne çıkıyor.

Yöntem, özellikle küçük evlerde ve balkon kullanımı olmayan alanlarda dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın