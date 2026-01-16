onedio
Araba Camındaki Buzu Dakikalar İçinde Eriten Basit Hile!

Gökçe Cici
16.01.2026 - 16:26

Kış aylarında araç başına geçildiğinde en can sıkan manzaralardan biri donmuş ön cam oluyor. Soğukta dışarıda dakikalar geçirmek istemeyen sürücüler pratik çözümler arıyor. Son dönemde sosyal medyada paylaşılan yöntem ise şaşırtıcı derecede basit. Sadece araç içinden yapılan ayarla camdaki buzun hızla çözüldüğü görülüyor. Yöntem kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekmiş durumda.

Kazıyıcıya gerek kalmadan camın kendi kendine çözülmesi mümkün

Sürüş eğitmenleri tarafından paylaşılan yöntemde yapılması gerekenler oldukça net. Araç çalıştırıldıktan sonra ön cam fanı maksimum seviyeye getiriliyor. Aynı anda sıcaklık ayarı en yüksek dereceye alınıyor. Isınan hava doğrudan cam yüzeyine temas ettiği için buz tabakası kısa sürede çözülmeye başlıyor.

Paylaşılan videolarda, birkaç dakika içinde buzun suya dönüştüğü açıkça görülüyor. Cam yüzeyinde oluşan fazla nem bez yardımıyla silindikten sonra fan ayarı normale çekiliyor. Soğukta dışarı çıkmadan, el yorulmadan, cam kazıma zahmeti olmadan görüş netliği sağlanıyor.

Yöntemin TikTok’ta paylaşılmasıyla binlerce kullanıcı deneyimlerini yorumlarda paylaştı. Bazı sürücüler sürecin beklenenden hızlı ilerlediğini söylerken, bazıları da kış sabahlarında ciddi zaman kazandırdığını dile getirdi.

Uzmanlar da aynı noktaya dikkat çekiyor

Sürüş güvenliği alanında görüş bildiren kurumlar da cam temizliği konusunda benzer öneriler paylaşıyor. Ön cam fanı, arka cam rezistansı ve yan ayna ısıtıcılarının birlikte çalıştırılması tavsiye ediliyor. Yeni model araçlarda arka cam rezistansının yan aynaları da ısıttığı özellikle hatırlatılıyor.

Ayrıca motor çalışır haldeyken araç başından ayrılmamak gerektiği hatırlatılıyor. Cam temizliği tamamlandıktan sonra klima açılarak içerideki nemin dengelenmesi de tavsiyeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar uyardı: Cam tamamen açılmadan silecek çalıştırmak işe yaramıyor

Donmuş camda silecek çalıştırmak çoğu zaman durumu daha kötü hale getiriyor. Sert buz tabakası çözülmeden kullanılan silecek, cam yüzeyinde iz bırakabiliyor. Cam yüzeyi fan yardımıyla açıldıktan sonra silecek devreye alındığında görüş çok daha temiz oluyor.

Nemli cam yüzeyleri silmek için toz bırakmayan bez tercih edilmesi öneriliyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
