Araba Camındaki Buzu Dakikalar İçinde Eriten Basit Hile!

Kış aylarında araç başına geçildiğinde en can sıkan manzaralardan biri donmuş ön cam oluyor. Soğukta dışarıda dakikalar geçirmek istemeyen sürücüler pratik çözümler arıyor. Son dönemde sosyal medyada paylaşılan yöntem ise şaşırtıcı derecede basit. Sadece araç içinden yapılan ayarla camdaki buzun hızla çözüldüğü görülüyor. Yöntem kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekmiş durumda.

