Her Evde Var: Masum Sanılan Ev Eşyası Küf Yuvasına Dönüşüyor
Evlerde en çok temas edilen eşyalar genelde gözden kaçıyor. Gün içinde defalarca üstünden geçilen paspaslar, yolluklar ve halılar temizlik rutinlerinde geri planda kalıyor. Oysa araştırmalar, söz konusu eşyaların küf ve nem açısından ciddi risk taşıdığını gösteriyor. Islak ayakkabılar, evcil hayvan patileri ve yetersiz havalandırma tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Uzmanlar, özellikle kış aylarında dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Küf denince akla duvarlar geliyor ama asıl tehlike yerde duruyor
Kış ayları küf oluşumu için ideal şartları hazırlıyor
Temizlik önerisi oldukça net
