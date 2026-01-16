onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Her Evde Var: Masum Sanılan Ev Eşyası Küf Yuvasına Dönüşüyor

Her Evde Var: Masum Sanılan Ev Eşyası Küf Yuvasına Dönüşüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 13:57

Evlerde en çok temas edilen eşyalar genelde gözden kaçıyor. Gün içinde defalarca üstünden geçilen paspaslar, yolluklar ve halılar temizlik rutinlerinde geri planda kalıyor. Oysa araştırmalar, söz konusu eşyaların küf ve nem açısından ciddi risk taşıdığını gösteriyor. Islak ayakkabılar, evcil hayvan patileri ve yetersiz havalandırma tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Uzmanlar, özellikle kış aylarında dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küf denince akla duvarlar geliyor ama asıl tehlike yerde duruyor

Küf denince akla duvarlar geliyor ama asıl tehlike yerde duruyor

Kleen-Tex Home tarafından hazırlanan Homeware Buyers Index verileri, evlerde yaygın şekilde kullanılan paspas ve yollukların yeterince temizlenmediğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 62’si paspaslarını ayda en az bir kez yıkamıyor. 

Oysa uzmanlar, kir ve nem birikimini önlemek için aylık temizlik öneriyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri ise paspaslarını ortalama beş ayda yıkadığını söylüyor. Her on kişiden biri ise yılda yalnızca tek kez ya da daha seyrek temizlik yaptığını kabul ediyor.

Paspasların temel görevi kir ve nem tutmak. Gün içinde defalarca üstüne basılıyor, çoğu zaman ıslak ayakkabılarla temas ediyor. Yeterince temizlenmeyen yüzeylerde nem hapsoluyor ve zamanla küf, bakteri ve alerjen oluşumu için uygun ortam oluşuyor.

Kış ayları küf oluşumu için ideal şartları hazırlıyor

Kış ayları küf oluşumu için ideal şartları hazırlıyor

Soğuk havalarla birlikte evlerde havalandırma azalıyor. Isıtma sistemleri çalışıyor, dışarıdan içeri taşınan nem artıyor. Evcil hayvan patileri, paspas ve yollukların daha hızlı kirlenmesine yol açıyor. Uzmanlar, söz konusu koşulların küf oluşumunu hızlandırdığı konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, küf maruziyetinin solunum yollarında tahrişe yol açabileceğini, alerji belirtilerini artırabileceğini ve astım şikayetlerini ağırlaştırabileceğini belirtiyor. Çocuklar, yaşlılar ve solunum hassasiyeti bulunan kişiler açısından risk daha yüksek kabul ediliyor. Ev içi hava kalitesinin korunması için zemin tekstillerinin düzenli şekilde temizlenmesi büyük önem taşıyor.

Temizlik önerisi oldukça net

Temizlik önerisi oldukça net

Paspas, yolluk ve halıların ayda en az bir kez yıkanması ve tamamen kurutulması tavsiye ediliyor. Yatak çarşafları ve yastık kılıfları düzenli şekilde yıkanırken, zemin tekstillerinin geri planda kalması ciddi bir çelişki olarak değerlendiriliyor. Günlük temas oranı yüksek olmasına rağmen paspas ve halılar temizlik listelerinin en alt sıralarında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın