Her Evde Var: Masum Sanılan Ev Eşyası Küf Yuvasına Dönüşüyor

Kleen-Tex Home tarafından hazırlanan Homeware Buyers Index verileri, evlerde yaygın şekilde kullanılan paspas ve yollukların yeterince temizlenmediğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 62’si paspaslarını ayda en az bir kez yıkamıyor.

Oysa uzmanlar, kir ve nem birikimini önlemek için aylık temizlik öneriyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri ise paspaslarını ortalama beş ayda yıkadığını söylüyor. Her on kişiden biri ise yılda yalnızca tek kez ya da daha seyrek temizlik yaptığını kabul ediyor.

Paspasların temel görevi kir ve nem tutmak. Gün içinde defalarca üstüne basılıyor, çoğu zaman ıslak ayakkabılarla temas ediyor. Yeterince temizlenmeyen yüzeylerde nem hapsoluyor ve zamanla küf, bakteri ve alerjen oluşumu için uygun ortam oluşuyor.