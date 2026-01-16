Yıllardır Her Gün Duş Alıyorsanız İleri Yaşlarda Dikkat! Sandığınız Kadar Masum Değil

Sık yıkama, cilt yüzeyindeki koruyucu lipit tabakayı zayıflatıyor. Nem tutma kapasitesi azalan cilt daha kolay çatlıyor. Özellikle kol ve bacak bölgelerinde pullanma, kaşıntı ve kızarıklık yaygın hale geliyor. Yüzeyde oluşan mikro çatlaklar bakteri ve mantar için uygun ortam hazırlıyor.

Uzmanlar, ileri yaşlarda tam vücut yıkamasının iki günde tek sefer yapılmasının çoğu kişi için yeterli olduğunu belirtiyor. Temizlik sağlanırken cilt bariyeri korunmuş oluyor. Günlük duş alışkanlığını bırakan kişiler, birkaç hafta içinde daha az gerginlik, gece kaşıntılarında azalma ve daha yumuşak cilt hissi yaşadıklarını aktarıyor.