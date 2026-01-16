Bilim İnsanları Açıkladı: Diş Çürüğüne Karşı En Güçlü Savunma Ağızda Saklanıyor

Şekerli gıdalar diş sağlığının en büyük düşmanı olarak görülüyor. Asıl zararı ise şekeri kullanan bakteriler veriyor. Ağız içinde oluşan asit, zamanla mineyi zayıflatıyor. Diş plağı adı verilen bakteri tabakası süreci hızlandırıyor. Son araştırmalar ise ağızda zaten var olan doğal amino asidin dengeyi tersine çevirebildiğini gösteriyor.

