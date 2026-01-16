onedio
Bilim İnsanları Açıkladı: Diş Çürüğüne Karşı En Güçlü Savunma Ağızda Saklanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.01.2026

Şekerli gıdalar diş sağlığının en büyük düşmanı olarak görülüyor. Asıl zararı ise şekeri kullanan bakteriler veriyor. Ağız içinde oluşan asit, zamanla mineyi zayıflatıyor. Diş plağı adı verilen bakteri tabakası süreci hızlandırıyor. Son araştırmalar ise ağızda zaten var olan doğal amino asidin dengeyi tersine çevirebildiğini gösteriyor.

Şeker tek başına zarar vermiyor, bakteriler devreye girince tablo değişiyor.

Ağız içinde yaşayan bakteriler, şekerle beslendikçe asit üretiyor. Ortaya çıkan asidik ortam, diş minesini yavaş yavaş çözmeye başlıyor. Süreç, diş yüzeyine tutunan bakteri toplulukları sayesinde daha da güçleniyor. Dental biyofilm adı verilen yapı, asidi hapsederek hasarı derinleştiriyor.

Aarhus Üniversitesi tarafından yürütülen klinik çalışmada, dengeyi değiştiren unsurun arginin olduğu görüldü. Tükürükte doğal şekilde bulunan amino asit, zararlı bakterilerin baskınlığını azaltıyor. Asit üreten türler gerilerken, alkali ortam oluşturan mikroorganizmalar öne çıkıyor. Sonuç olarak diş yüzeyinde daha koruyucu ortam oluşuyor.

Arginin, diş plağını asidik yapıdan koruyucu forma dönüştürüyor.

Araştırmaya aktif çürük problemi yaşayan katılımcılar dahil edildi. Özel olarak tasarlanan protezler sayesinde diş plağı kontrollü biçimde oluşturuldu. Plak yüzeyleri düzenli aralıklarla şeker çözeltisine maruz bırakıldı. Ardından yüzeylerden yalnızca arginin uygulanan taraf incelendi.

Dört gün sonunda elde edilen veriler dikkat çekiciydi. Argininle temas eden plaklarda pH seviyesi daha yüksek kaldı. Asidik ortam zayıfladı, mineyi tehdit eden yapı baskılandı. Araştırmacılar, arginin alan plakların şeker metabolizmasına karşı daha dirençli hale geldiğini belirtiyor.

Bakteri dengesi değişiyor, diş yüzeyi nefes alıyor.

Bakteri dengesi değişiyor, diş yüzeyi nefes alıyor.

Ekip, yalnızca asit düzeyine odaklanmadı. Plak içindeki şeker türleri ve bakteri dağılımı da detaylı biçimde incelendi. Arginin uygulanan yüzeylerde fukoz adlı şekerin azaldığı, galaktoz yoğunluğunun ise dişten uzak katmanlara taşındığı görüldü.

DNA analizleri ise önemli değişimi net biçimde ortaya koydu. Asit üreten streptokok türlerinde belirgin düşüş yaşandı. Arginini parçalayarak alkali bileşik üreten bakteriler ise güç kazandı. Araştırmacılar, her ağız yapısının aynı tepkiyi vermediğini vurguladı.

