En Zor Klozet Lekelerini Bile Temizleyen Basit Hile! Çamaşır Suyunu Unutturuyor

Klozet içinde zamanla oluşan lekeler yalnızca kireç ya da kirden ibaret değil. Farklı bakteri türleri birleşerek biyofilm adı verilen sert tabakalar oluşturuyor. Yüzeye sıkı şekilde tutunan yapı, mikropları ve virüsleri barındırıyor. Yüzeysel temizlik yöntemleri ise genellikle üst katmanda etkili kalıyor.

Çamaşır suyu bakterilerin üst kısmını etkisiz hale getirse de tabakanın derinine nüfuz etmekte zorlanıyor. Oksitleyici etkisi sınırlı kaldığı için biyofilm tamamen parçalanmıyor. Sonuç olarak kısa süre sonra aynı lekeler tekrar ortaya çıkıyor ve hijyen kalıcı hale gelmiyor.