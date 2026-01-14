Evlerde Gece Boyunca Sirke Bırakılması Öneriliyor: Uzmanlardan Basit Hile Önerisi

Paylaşılan önerilerde, yarım parmak yüksekliğinde beyaz sirke doldurulmuş kase ya da tabakların kokunun hissedildiği odada bırakılması tavsiye ediliyor. Kokunun yoğunluğuna göre süre değişebiliyor, ancak gece boyunca bekletilmesi en sık önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

Sabah saatlerinde havalandırma yapıldığında kokunun büyük ölçüde dağıldığı ifade ediliyor. Alternatif olarak karbonat kullanımı da mümkün görülüyor.