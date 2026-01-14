onedio
Evlerde Gece Boyunca Sirke Bırakılması Öneriliyor: Uzmanlardan Basit Hile Önerisi

Evlerde Gece Boyunca Sirke Bırakılması Öneriliyor: Uzmanlardan Basit Hile Önerisi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.01.2026 - 14:50

Evlerde zamanla ortaya çıkan kalıcı kokular, özellikle havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda ciddi sorun yaratabiliyor. Mutfak, buzdolabı ve kapalı odalarda hissedilen ağır kokular, çoğu zaman kısa sürede dağılmıyor. Piyasadaki oda kokuları ise kokuyu bastırmakla yetiniyor. Uzmanlar ise daha basit ve erişilebilir yöntemlere dikkat çekiyor. Son dönemde öne çıkan önerilerden biri de gece boyunca sirke kullanımı.

Beyaz sirke, kokuyu bastırmak yerine nötralize ediyor

Temizlik uzmanlarına göre beyaz sirkenin etkisi, kokuyu maskelemekten değil kimyasal yapısından geliyor. İçeriğinde bulunan asetik asit, havada asılı kalan alkali koku moleküllerini nötralize edebiliyor. Özellikle yemek sonrası mutfakta kalan ağır kokular ve buzdolabında oluşan istenmeyen kokular için etkili sonuçlar verdiği belirtiliyor.

Katie Dills, verdiği röportajlarda sirkenin mutfak ve buzdolabı gibi alanlarda kokuların kaynağına etki ettiğini söylüyor. Uzmanlara göre sprey formundaki oda kokuları geçici çözüm sunarken, sirke doğrudan kimyasal etkileşim yoluyla kokuyu etkisiz hale getiriyor.

Uzmanlar, sirkenin gece boyunca odada bekletilmesini öneriyor

Paylaşılan önerilerde, yarım parmak yüksekliğinde beyaz sirke doldurulmuş kase ya da tabakların kokunun hissedildiği odada bırakılması tavsiye ediliyor. Kokunun yoğunluğuna göre süre değişebiliyor, ancak gece boyunca bekletilmesi en sık önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

Sabah saatlerinde havalandırma yapıldığında kokunun büyük ölçüde dağıldığı ifade ediliyor. Alternatif olarak karbonat kullanımı da mümkün görülüyor.

Sirke her yüzey için uygun görülmüyor

Her ne kadar sirke çok yönlü temizlik ürünü olarak bilinse de kullanım alanları konusunda uyarılar yapılıyor. Sosyal medyada hijyen ve bakım içerikleri paylaşan Madam Sweat takma adlı içerik üreticisi, sirkenin bazı yüzeylerde hasara yol açabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre doğal taş yüzeyler, ahşap zeminler ve bulaşık ya da çamaşır makinelerindeki lastik contalar sirke ile temas etmemeli. Asetik asit, uzun vadede yüzey aşınmasına ve malzeme deformasyonuna neden olabiliyor. Dolayısıyla yöntem, yalnızca açık alanda koku giderme amacıyla kullanılmalı.

