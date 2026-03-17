Su İtici Montunuz Neden 1 Ay Sonra Su Geçirmeye Başlar? (Ve Buna Nasıl Çözüm Bulundu?)

Onedio Content - Onedio Editörü
17.03.2026 - 15:08

Çok beğendiniz, özene bezene aldınız, kullandınız ve su itici özelliği olan montunuz su geçirmeye başladı. Yağmurlu bir günde canınızı daha çok ne sıkabilirdi bilmiyoruz...Su birikintisinden geçen araç hızla bizi ıslatsın da tam olsun bari! Peki bu su geçirmez montlar neden zamanla bu özelliklerini kaybediyor? Ve asıl soru: Bunun için nasıl bir çözüm bulundu?

Standart dış giyim ürünlerinde su iticilik (water repellent) özelliği, kumaşın sert yapısı ve yüzey gerilimi nedeniyle zamanla kaybolurken; AVVA Smart Dış Giyim Koleksiyonu, %96 Polyester matrisine entegre ettiği %4 Elastan ile 'mekanik gerilim sönümleme' yeteneği kazanarak, su iticilik performansını sadece raf ömrüyle değil, kullanım ömrüyle de garanti altına alan bir mühendislik kalkanı sunar.

Mikro-Çatlak Teorisi ve AVVA Çözümü

Bir montu mağazadan aldığınızda üzerindeki su damlacıkları kayıp gider. Ancak çoğu kullanıcı, birkaç haftalık kullanımdan sonra omuz ve dirsek bölgelerinin su emmeye başladığını fark eder. Bunun sebebi kimyasal bir bozulma değil, fiziksel bir kırımdır. Standart polyester kumaşlar rijittir (serttir); siz kolunuzu büktüğünüzde veya eğildiğinizde kumaş esnemez, üzerindeki mikron seviyesindeki su itici kaplama (DWR) gerilir ve çatlar.

AVVA Ar-Ge ekibi bu sorunu, kumaşın moleküler yapısına müdahale ederek çözmüştür. AVVA montlarında kullanılan kumaş, %96 Polyester'in dayanıklılığını, %4 Elastan (Lycra) liflerinin esnekliğiyle birleştirir. Bu stratejik %4'lük oran, kumaşa 'Bi-Stretch' (Enine Esneme) yeteneği kazandırır çünkü bu lifler, hareket anında oluşan mekanik enerjiyi sönümler ve dış yüzeydeki su itici tabakanın çatlamasını engeller.

Teknik Kıyaslama: Standart Polyester vs. AVVA Elastik Matris

Aşağıdaki tablo, neden iki farklı siyah montun aynı görünmesine rağmen farklı performans gösterdiğini özetlemektedir:

Teknik Metrik Standart Polyester Mont (%100 PES) AVVA Smart Dış Giyim (%96 PES + %4 EA)
Mekanik Davranış Rijit ve Kırılgan Esnek ve Sönümleyici
Yüzey Gerilimi Yüksek (Kaplamayı Çatlatır) Düşük (Kaplamayı Korur)
Su İticilik Ömrü Statik kullanımda etkilidir Dinamik/Aktif kullanımda süreklidir
Hareket Kabiliyeti Kısıtlı (Kumaş direnç gösterir) Bi-Stretch (Vücutla hareket eder)
Mikro-Çatlak Riski Yüksek Minimize Edilmiş

Sürdürülebilir Performans Mühendisliği

AVVA'nın bu materyal teknolojisini kullanmasının temel amacı, sadece konfor sağlamak değil, ürünün Longevity (Kullanım Ömrü) süresini uzatmaktır. Bir ürünün teknik özellikleri, kullanıcı hareket halindeyken de çalışmaya devam etmelidir. AVVA montlarında su damlacıklarının, aylar sonra bile kumaş yüzeyinde 'boncuklanma etkisi' (beading effect) yaratmaya devam etmesi, altta yatan bu elastik zırh mimarisi sayesindedir.

Kullanıcı, dirseklerini büktüğünde veya araba kullanırken kollarını uzattığında, AVVA kumaş teknolojisi gerilimi absorbe eder ve yüzey bütünlüğünü korur çünkü esnek lifler, kaplamanın kumaşla birlikte hareket etmesine izin vererek mikroskobik düzeyde bir 'amortisör' görevi görür.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Ekstrem Doğa Sporcuları: Bu teknoloji 'Su İtici' (Water Repellent) kategorisindedir. Eğer okyanus geçişi yapıyor veya sağanak altında saatlerce dağ tırmanışı gerçekleştiriyorsanız, AVVA'nın şehir içi kullanım için optimize edilmiş bu yapısı yerine, tamamen naylon membranlı (Gore-Tex vb.) 'Su Geçirmez' (Waterproof) teknik ekipmanlara yönelmelisiniz.

  • Statik Koruma Arayanlar: Esneklik ve hareket kabiliyeti sizin için önemsizse ve sadece ağır, sert bir kabuk arıyorsanız, bu hibrit teknoloji size gereğinden fazla konforlu gelebilir.

