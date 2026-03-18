Emily in Paris Benzeri 10 Dizi Önerisi!

Elif Sude Yenidoğan
18.03.2026 - 08:01 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 08:08

Emily in Paris, sadece bir aşk hikayesi değil; aynı zamanda yeni bir şehirde kendini bulma ve kariyer kurma hikayesiydi. Son yıllarda benzer temalarda ilerleyen, genç ve enerjik kadın karakterleri merkeze alan birçok dizi dikkat çekiyor. Bu dizilerde moda, ilişkiler ve iş hayatı iç içe geçiyor. Karakterler hem kalplerini hem hayatlarını dengelemeye çalışıyor. Biz de son yıllarda öne çıkan 10 diziyi bir araya getirdik.

Sweet Magnolias (2020 - )

Üç kadın arkadaş küçük bir kasabada hayatlarını sürdürür. İş, aile ve aşk arasında denge kurmaya çalışırlar. Her biri kendi mücadelesini verir. Destek oldukları kadar zorlandıkları anlar da olur. Hayatın iniş çıkışları hikayeyi şekillendirir. Dizi dostluk ve dayanışmayı anlatır.

Harlem (2021–2025)

Dört kadın arkadaş New York’ta kendi hayatlarını kurmaya çalışır. Kariyer hedefleri ve ilişkileri sürekli değişir. Aşk hayatları bazen karmaşık hale gelir. Ancak dostlukları her şeyin önüne geçer. Her biri farklı bir yolda ilerler. Dizi şehir hayatını ve kadın dayanışmasını anlatır.

Partner Track (2022)

Ingrid, hukuk firmasında ortak olmaya çalışan genç bir avukattır. Kariyer hedefi oldukça nettir. Ancak iş hayatı kadar aşk hayatı da karmaşıklaşır. Rekabet içinde kendini kanıtlamak zorundadır. İş ve özel hayat dengesi zorlaşır. Dizide başarı hikayesi anlatılır.

The Sex Lives of College Girls (2022–2024)

Üniversiteye yeni başlayan dört genç kızın hayatı anlatılır. Okul hayatı, ilişkiler ve arkadaşlıklar iç içe geçer. Her karakter farklı bir bakış açısı sunar. Yeni deneyimler onları değiştirir. Aşk ve kimlik arayışı ön plandadır. Dizi gençlik enerjisini yansıtır.

Love & Anarchy (2022–2024)

Bir danışman ile genç bir çalışan arasında beklenmedik bir bağ oluşur. Oyun gibi başlayan ilişki ciddileşir. İş ortamı bu ilişkiyi zorlaştırır. İkili sınırları zorlamaya başlar. Duygular giderek karmaşık hale gelir. Dizi aşk ve risk üzerine kurulur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Valeria (2022–2025)

Valeria, yazarlık kariyerinde zorlanırken özel hayatı da karışır. Evliliği ve ilişkileri arasında sıkışır. Arkadaşlarıyla birlikte bu süreci atlatmaya çalışır. Madrid’in renkli hayatı hikayeye eşlik eder. Aşk ve kariyer iç içe geçer. Dizi modern ilişkileri anlatır.

XO, Kitty (2023 - )

Kitty, aşkı için Güney Kore’ye gider. Ancak burada planladığından çok farklı bir hayatla karşılaşır. Okul, arkadaşlık ve ilişkiler iç içe geçer. Geçmişiyle ilgili sırlar da ortaya çıkar. Kitty büyürken duygusal olarak değişir. Dizi gençlik ve aşk teması üzerine kurulur.

Glamorous (2023)

Marco, kozmetik sektöründe çalışmaya başlayınca hayatı değişir. Büyük bir markada yer almak ona yeni kapılar açar. Moda dünyasının perde arkası ortaya çıkar. İş hayatı kadar aşk hayatı da karmaşıklaşır. Kendini keşfetme süreci hız kazanır. Dizi renkli bir sektörün iç yüzünü gösterir.

Survival of the Thickest (2023)

Mavis, büyük bir ayrılıktan sonra hayatını baştan kurmaya çalışır. Moda dünyasında kendine yer açmak ister. Arkadaşlarının desteğiyle yeniden ayağa kalkar. Aşk hayatı da bu süreçte yeniden şekillenir. Kendine güveni arttıkça fırsatlar da artar. Dizi, hayata yeniden başlamanın hikayesini anlatır.

Call My Agent! Italy (2023–2024)

Bir ajansın çalışanları oyuncuların kariyerlerini yönetmeye çalışır. Moda ve medya dünyası hikayede önemli yer tutar. Karakterler kendi hayatlarını da dengelemek zorundadır. İş ve özel hayat iç içe geçer. İlişkiler de hikayeye dahil olur. Dizi, sektörün iç yüzünü gösterir.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
