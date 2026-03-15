Son 10 Yılın "En İyi Film" Oscarı'nı Kazanan Filmlerini Sıraladık
Son yıllarda Oscar’da “En İyi Film” ödülünü kazanan yapımlar, sadece sinematik başarılarıyla değil, izleyiciye derin temalar ve unutulmaz hikayeler sunmalarıyla da öne çıkıyor. 16 Mart'taki büyük törene çok az zaman kalırken son 10 yılın en iyi film Oscar'ını kazanan filmlerini sizler için sıraladık.
2016 - Spotlight
2017 - Moonlight
2018 - The Shape of Water
2019 - Green Book
2020 - Parasite
2021 - Nomadland
2022 - CODA
2023 - Everything Everywhere All at Once
2024 - Oppenheimer
2025 - Anora
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
