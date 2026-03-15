onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Son 10 Yılın "En İyi Film" Oscarı'nı Kazanan Filmlerini Sıraladık

film Oscar
Esra Demirci - TV Editörü
15.03.2026 - 08:01 Son Güncelleme: 15.03.2026 - 08:02

Son yıllarda Oscar’da “En İyi Film” ödülünü kazanan yapımlar, sadece sinematik başarılarıyla değil, izleyiciye derin temalar ve unutulmaz hikayeler sunmalarıyla da öne çıkıyor. 16 Mart'taki büyük törene çok az zaman kalırken son 10 yılın en iyi film Oscar'ını kazanan filmlerini sizler için sıraladık.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Oppenheimer
Film

Oppenheimer

CODA
Film

CODA

Nomadland
Film

Nomadland

Her Şey Her Yerde Aynı Anda
Film

Her Şey Her Yerde Aynı Anda

Suyun Sesi
Film

Suyun Sesi

Yeşil Rehber
Film

Yeşil Rehber

Anora
Film

Anora

Ay Işığı
Film

Ay Işığı

Spotlight
Film

Spotlight

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2016 - Spotlight

Boston Globe’un araştırmacı gazetecileri, Katolik Kilisesi’ndeki çocuk istismarı skandalını açığa çıkarır. Film, gerçek olayları ve gazeteciliğin toplum üzerindeki gücünü, adalet arayışının önemini vurgulayarak dramatik bir şekilde aktarır.

2017 - Moonlight

Chiron’un hayatı, çocukluktan yetişkinliğe üç bölümde anlatılır. Kimlik, aidiyet ve sevgi arayışı üzerinden ilerleyen hikâye, çevresel ve toplumsal baskılara rağmen kendi yolunu bulma mücadelesini işler.

2018 - The Shape of Water

Sessiz bir kadın, gizli bir laboratuvarda tutulan amfibi bir yaratıkla bağ kurar. Aralarındaki ilişki, aşkın ve insanlığın sınırlarını zorlayan bir maceraya dönüşür. Film, farklılıklar ve önyargılar üzerinden duygusal bir masal anlatır.

2019 - Green Book

1960’larda siyahi piyanist Don Shirley, beyaz şoförü Tony Lip ile güney turnesine çıkar. Yol boyunca ırkçılık, önyargı ve toplumsal gerilimlerle karşılaşırlar. Farklı geçmişlerden gelen iki adam arasında beklenmedik bir dostluk doğar ve birbirlerini derinden etkilerler.

2020 - Parasite

Yoksul Kim ailesi, zengin Park ailesinin hayatına sızmaya başlar. Başlangıçta masum görünen bu ilişki, sınıf farkı ve sırların ortaya çıkmasıyla kontrolden çıkar. Film, toplumsal eşitsizlik ve insanın fırsatçılık güdüsünü karanlık ama zekice bir şekilde işler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2021 - Nomadland

Ekonomik kriz sonrası evini kaybeden Fern, karavanıyla Amerika’yı dolaşır. Yolculuğu, toplumsal sistemin dışında yaşamayı seçen insanların özgürlük, yalnızlık ve dayanışma deneyimlerini keşfetmesini sağlar. Modern göçebeliğin hem zorluklarını hem de güzelliklerini gösterir.

2022 - CODA

Ruby, sağır bir ailede işiten tek kişidir ve ailenin balıkçılık işine yardım etmektedir. Fakat müziğe olan tutkusu onu hayalleri ve ailesine olan sorumlulukları arasında sıkışıp kalmaya zorlar. Film, kimliğini keşfetme ve sevgi ile sorumluluk arasında denge kurma hikayesidir.

2023 - Everything Everywhere All at Once

Evelyn sıradan bir hayat sürerken, birden kendini çoklu evrenler arasında bir yolculuğun içinde bulur. Farklı versiyonlarıyla karşılaşırken hem kendi kimliğini hem de ailesiyle ilişkilerini sorgular. Kaotik ama duygusal bir macera, aile bağlarını ve varoluşu keşfettirir.

2024 - Oppenheimer

Film, atom bombasını geliştiren J. Robert Oppenheimer’ın hem bilimsel dehasını hem de vicdani sorgulamalarını anlatıyor. Oppenheimer’ın başarıları, dünya tarihini değiştiren yıkıcı sonuçlarla yüzleşmesini gerektirir ve bilim ile etik arasındaki ince çizgiyi gözler önüne serer.

2025 - Anora

Anora, hayatı boyunca sınırlı seçimlerle büyümüş genç bir kadındır. Zengin bir ailenin oğlu ile evlenir ama kısa süre sonra ailesinin baskısı ve sınıf farkları yüzünden hayatı altüst olur. Film, güç dengeleri, özgürlük ve kişisel kimlik arayışını keskin bir şekilde işler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın