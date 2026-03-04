Asrın Hastalığında Tedavi Mucizesi: Dünyada Milyonlarca İnsanı Etkileyen Hastalık Bitecek mi?

Bilim heyeti, RT bölgesindeki hücrelerin uyarılmasına neden olan T-tipi kalsiyum kanallarını hedef alan özel bir ilaç (Z944) kullandı. Bu müdahale sonucunda, denek farelerin sosyal becerilerinde belirgin bir düzelme kaydedilirken, otizme sıklıkla eşlik eden epilepsi nöbetlerine karşı duyarlılığın da azaldığı görüldü. Ayrıca genetik yöntemlerle beynin bu bölgesi geçici olarak susturulduğunda, otizm benzeri semptomların ortadan kalktığı verilerle desteklendi. Tam tersi bir senaryoda ise sağlıklı farelerin talamus bölgesi yapay olarak uyarıldığında, bu hayvanların da kısa sürede sosyal çekilme belirtileri göstermeye başladığı saptandı. Elde edilen bu çarpıcı bulgular, gelecekte otizm tedavisinde sadece davranışsal terapilerin değil, doğrudan beynin bu spesifik noktasına odaklanan tıbbi müdahalelerin de önünü açabilir.