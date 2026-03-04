Asrın Hastalığında Tedavi Mucizesi: Dünyada Milyonlarca İnsanı Etkileyen Hastalık Bitecek mi?
Kaynak: https://www.science.org/doi/10.1126/s...
Bilim insanları, otizm spektrum bozukluğunda görülen sosyal çekilme ve tekrarlayıcı davranışların temelinde beynin 'kapı bekçisi' olarak bilinen retiküler talamik çekirdekteki aşırı hareketliliğin yattığını saptadı. Fareler üzerinde yürütülen yeni bir çalışma, bu bölgedeki sinirsel aktivitenin kontrol altına alınmasıyla otizm belirtilerinin ve eşlik eden nöbetlerin önemli ölçüde iyileşebileceğini ortaya koyarak tedavi için yeni bir yol haritası sundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya genelinde milyonlarca bireyi etkileyen otizm spektrum bozukluğunun (OSB) gizemini çözmek için yürütülen bilimsel çalışmalara bir yenisi eklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışmanın en dikkat çekici noktası ise bu sürecin geri döndürülebilir olduğunun kanıtlanması oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın