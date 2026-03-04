onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Asrın Hastalığında Tedavi Mucizesi: Dünyada Milyonlarca İnsanı Etkileyen Hastalık Bitecek mi?

Asrın Hastalığında Tedavi Mucizesi: Dünyada Milyonlarca İnsanı Etkileyen Hastalık Bitecek mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2026 - 06:43

Bilim insanları, otizm spektrum bozukluğunda görülen sosyal çekilme ve tekrarlayıcı davranışların temelinde beynin 'kapı bekçisi' olarak bilinen retiküler talamik çekirdekteki aşırı hareketliliğin yattığını saptadı. Fareler üzerinde yürütülen yeni bir çalışma, bu bölgedeki sinirsel aktivitenin kontrol altına alınmasıyla otizm belirtilerinin ve eşlik eden nöbetlerin önemli ölçüde iyileşebileceğini ortaya koyarak tedavi için yeni bir yol haritası sundu.

Kaynak: https://www.science.org/doi/10.1126/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya genelinde milyonlarca bireyi etkileyen otizm spektrum bozukluğunun (OSB) gizemini çözmek için yürütülen bilimsel çalışmalara bir yenisi eklendi.

Dünya genelinde milyonlarca bireyi etkileyen otizm spektrum bozukluğunun (OSB) gizemini çözmek için yürütülen bilimsel çalışmalara bir yenisi eklendi.

Araştırmacılar, beynin duyusal bilgileri süzmekten sorumlu olan retiküler talamik çekirdek (RT) bölgesindeki işleyiş bozukluğunun, otizmin temel belirtilerini tetiklediğini belirledi. Cntnap2 geni eksikliği üzerinden yürütülen deneylerde, bu bölgedeki hücrelerin dış uyarılara karşı normalden çok daha şiddetli tepki verdiği gözlemlendi. Beynin bu hassas bölgesindeki 'aşırı uyarılabilirlik' durumu, farelerde hem sosyal etkileşimden kaçınma hem de kendi kendini aşırı temizleme gibi tekrarlayıcı hareketlerin ana kaynağı olarak tespit edildi.

Çalışmanın en dikkat çekici noktası ise bu sürecin geri döndürülebilir olduğunun kanıtlanması oldu.

Çalışmanın en dikkat çekici noktası ise bu sürecin geri döndürülebilir olduğunun kanıtlanması oldu.

Bilim heyeti, RT bölgesindeki hücrelerin uyarılmasına neden olan T-tipi kalsiyum kanallarını hedef alan özel bir ilaç (Z944) kullandı. Bu müdahale sonucunda, denek farelerin sosyal becerilerinde belirgin bir düzelme kaydedilirken, otizme sıklıkla eşlik eden epilepsi nöbetlerine karşı duyarlılığın da azaldığı görüldü. Ayrıca genetik yöntemlerle beynin bu bölgesi geçici olarak susturulduğunda, otizm benzeri semptomların ortadan kalktığı verilerle desteklendi. Tam tersi bir senaryoda ise sağlıklı farelerin talamus bölgesi yapay olarak uyarıldığında, bu hayvanların da kısa sürede sosyal çekilme belirtileri göstermeye başladığı saptandı. Elde edilen bu çarpıcı bulgular, gelecekte otizm tedavisinde sadece davranışsal terapilerin değil, doğrudan beynin bu spesifik noktasına odaklanan tıbbi müdahalelerin de önünü açabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın