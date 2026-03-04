Kritik Süreç Başladı: Lösemi Teşhisi Koyulan Ünlü Şarkıcıdan Haber Var

Geçtiğimiz ay hastalığını kamuoyuna duyurarak hayranlarını derinden üzen sanatçı, tedavi sürecinde artık ilik nakli aşamasına geldiğini bildirdi. Doktorların belirlediği takvime göre, uygun bir donörün bulunması halinde Cansever’in önümüzdeki Mart veya Nisan aylarında ameliyat masasına yatması öngörülüyor.

Hastalık teşhisinden bu yana moralini yüksek tutmaya çalışan ünlü isim, tedavi süreciyle ilgili detayları bizzat kendisi açıkladı. Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen sanatçı, gördüğü ilginin ve gelen mesajların kendisine güç verdiğini ancak herkese tek tek yanıt veremediğini belirtti. Almanya’daki doktorlarına güvendiğini vurgulayan Cansever, kemoterapi sürecine başladığını ve bu zorlu yolu sevenlerinin desteğiyle aşacağına inandığını dile getirdi. 'Her şey çok güzel olacak' diyerek iyimserliğini koruyan şarkıcı, bu hassas dönemde herkesten dua beklediğini özellikle vurguladı.