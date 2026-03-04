onedio
Kritik Süreç Başladı: Lösemi Teşhisi Koyulan Ünlü Şarkıcıdan Haber Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2026 - 07:03

Almanya’da lösemi tedavisi gören ünlü sanatçı Cansever, sağlık mücadelesinde en önemli dönemece girdi. Sevenlerinden dua bekleyen şarkıcının, uygun bağışçının bulunması durumunda ilkbahar aylarında hayati bir operasyona girmesi bekleniyor.

Arabesk müziğin sevilen seslerinden Cansever, bir süredir Almanya’da devam eden lösemi tedavisiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Geçtiğimiz ay hastalığını kamuoyuna duyurarak hayranlarını derinden üzen sanatçı, tedavi sürecinde artık ilik nakli aşamasına geldiğini bildirdi. Doktorların belirlediği takvime göre, uygun bir donörün bulunması halinde Cansever’in önümüzdeki Mart veya Nisan aylarında ameliyat masasına yatması öngörülüyor. 

Hastalık teşhisinden bu yana moralini yüksek tutmaya çalışan ünlü isim, tedavi süreciyle ilgili detayları bizzat kendisi açıkladı. Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen sanatçı, gördüğü ilginin ve gelen mesajların kendisine güç verdiğini ancak herkese tek tek yanıt veremediğini belirtti. Almanya’daki doktorlarına güvendiğini vurgulayan Cansever, kemoterapi sürecine başladığını ve bu zorlu yolu sevenlerinin desteğiyle aşacağına inandığını dile getirdi. 'Her şey çok güzel olacak' diyerek iyimserliğini koruyan şarkıcı, bu hassas dönemde herkesten dua beklediğini özellikle vurguladı.

