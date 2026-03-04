onedio
Cüzdanları Etkileyecek Yeni Karar: Kripto İşlemleri ve KDV İstisnalarında Büyük Değişiklik

Ali Can YAYCILI
04.03.2026 - 06:18

Meclis’e sunulan yeni ekonomi paketiyle kripto varlık işlemlerinden on binde 3 vergi alınması ve mücevher gibi değerli taşlara yüzde 20 KDV uygulanması planlanıyor. Vergi istisnalarının sınırlandırılmasını da içeren bu düzenlemeyle hazineye yıllık milyarlarca liralık ek kaynak sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin ekonomi yönetiminde yeni bir dönemi başlatacak olan torba yasa teklifi, Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından detaylarıyla netleşmeye başladı.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Hazırlanan etki analizine göre, özellikle dijital varlık piyasasını yakından ilgilendiren kripto para işlemlerine yönelik yeni bir vergi yükümlülüğü getiriliyor. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilen her satış ve transfer işleminden on binde üç oranında kesinti yapılacak. Sadece bu düzenlemenin bile devlet bütçesine yıllık yaklaşık 4,2 milyar liralık ciddi bir gelir akışı sağlaması öngörülüyor.

Düzenlemenin bir diğer kritik ayağını ise lüks tüketim ve vergi muafiyetlerindeki değişiklikler oluşturuyor. Pırlanta ve elmas gibi değerli taşların satışına yönelik yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) getirilmesi kararlaştırılırken, daha önce geniş tutulan bazı istisnalar da daraltılıyor. 

Bu kapsamda yabancılara yönelik konut satışları, Kızılay’a yapılan bazı teslimler ve kamu kurumlarına bağışlanan tesislerin inşası gibi alanlarda uygulanan 'tam istisna' yöntemi terk edilerek 'kısmi KDV' modeline geçiliyor.

Kitap ve süreli yayınların teslimi ile yabancılara sunulan sağlık hizmetlerini de etkileyecek olan bu sistem değişikliği, kamu maliyesindeki iade yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Vergi iadelerinde yaşanacak bu azalmanın, hazine üzerindeki 4,3 milyar liralık bir yükü ortadan kaldırması bekleniyor. Böylece hem kripto işlemlerinden gelecek doğrudan gelir hem de KDV iadelerindeki tasarruf sayesinde, devletin kasasına her yıl milyarlarca lira ek kaynak girişi sağlanmış olacak.

