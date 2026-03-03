onedio
Yakın Tarihin En Büyük Akaryakıt Zammının İptal Edildiği Belirtildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.03.2026 - 21:54

Orta Doğu’da başlayan savaş ile birlikte Hürmüz Boğazı kapanmış ve Körfez ülkelerinin hem gaz hem de petrol işleme tesisleri füzelerin hedefi olmuştu. Tedarik zincirinde yaşananlar nedeniyle motorine bu gece 6,69 liralık zam geleceği ortaya çıkmıştı. Ekonomim’de yer alan habere göre, sektör kaynakları daha önce açıklanan zammın iptal edildiğini belirtti.

Türkiye’de yakın tarihin en büyük akaryakıt zamlarından biri olacağı iddiası, benzin istasyonlarında kuyruk oluşmasına neden olmuştu.

Orta Doğu’da başlayan savaş nedeniyle petrol varil fiyatları hızla yükselirken, İran kontrolü altındaki Hürmüz Boğazı’ndan hiçbir geminin geçmesine izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Tüm bu yaşananlar sonrasında Türkiye’de bu geceden itibaren motorin fiyatlarına 6,69 liralık zam geleceği açıklanmıştı.

Ekonomim’in sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 6,69 liralık motorin zammı iptal edildi. Sektör kaynakları, zammın sadece gaz yağı ürünlerine yansıtılacağını belirtti.

Eşel mobil sistemi gündeme gelebilir.

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanarak pompa satış fiyatına yansımasını engellemeye yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatında küresel nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artış olacağında, ÖTV aynı tutarda indirilerek pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacağı dönemde de ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi, 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde kaldırılmıştı.

Yaşanan savaş sonrasında sistemin yeniden yürürlüğe girebileceği de iddia edildi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
