Yakın Tarihin En Büyük Akaryakıt Zammının İptal Edildiği Belirtildi

Orta Doğu’da başlayan savaş ile birlikte Hürmüz Boğazı kapanmış ve Körfez ülkelerinin hem gaz hem de petrol işleme tesisleri füzelerin hedefi olmuştu. Tedarik zincirinde yaşananlar nedeniyle motorine bu gece 6,69 liralık zam geleceği ortaya çıkmıştı. Ekonomim’de yer alan habere göre, sektör kaynakları daha önce açıklanan zammın iptal edildiğini belirtti.