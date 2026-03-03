Galatasaray’a Deplasman Yasağı: Taraftarlar Liverpool Maçına Gidemeyecek
Galatasaray’a, Juventus maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA’dan bir maç seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezası verildi. Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu mücadelesinde Liverpool deplasmanına gidemeyecek.
UEFA’dan Galatasaray’a Liverpool maçları öncesinde ceza geldi.
