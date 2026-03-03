onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray’a Deplasman Yasağı: Taraftarlar Liverpool Maçına Gidemeyecek

Galatasaray’a Deplasman Yasağı: Taraftarlar Liverpool Maçına Gidemeyecek

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.03.2026 - 22:52

Galatasaray’a, Juventus maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA’dan bir maç seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezası verildi. Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu mücadelesinde Liverpool deplasmanına gidemeyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UEFA’dan Galatasaray’a Liverpool maçları öncesinde ceza geldi.

UEFA’dan Galatasaray’a Liverpool maçları öncesinde ceza geldi.

UEFA, Juventus maçında yaşananlar nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe 1 maç seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezası verdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında sahasında 10 Mart Salı günü Liverpool’u konuk edecek. Mücadelenin rövanşı ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak.

Galatasaraylı taraftarlar, yasak nedeniyle İngiltere’de takımlarını destekleyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekibin cezaya itiraz edeceği de öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın